Vacciiiiiiiine. Foto: DollyParton/Handout via REUTERS

"Vaccine, vaccine, vaccine, vacciiiiine, I'm begging of you, please don't hesitate. Vaccine, vaccine, vaccine, vacciiiiine, 'cause once you're dead then that's a bit too late" – sang sie und ließ sich impfen. Wer? Natürlich Dolly Parton, die die Entwicklung des Moderna-Impfstoffs im vergangenen Frühjahr mit einer Spende von über einer Million Dollar unterstützte.

Wenn sie nicht gerade dabei hilft, die Menschheit zu retten, ist Dolly Parton Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin. Sie hat in ihrer seit über fünf Jahrzehnten andauernden Karriere weltweit mehr als hundert Millionen Alben verkauft und über 3.000 Songs veröffentlicht. Doch wie ist es um Ihr Dolly-Parton-Wissen bestellt? Finden Sie es heraus!

Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!

Und, wie haben Sie abgeschnitten? Welches ihrer Lieder mögen Sie am liebsten? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 8.3.2021)