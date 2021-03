Mobilfunker investiert weiter in Bereich Gaming und E-Sport und intensiviert Partnerschaft mit Jugendtreff in Wien

Starke Partnerschaften im Osten Österreichs. Foto: Area 52

Nachdem A1 im Jänner zusammen mit dem E-Sport-Verband Österreich (ESVÖ) und der österreichischen Fußballbundesliga die "E-Sport Allianz" angekündigt hat, investiert man weiter in die Beziehung. Die Area 52, personell und historisch eng mit dem ESVÖ verbunden, wird ein Hotspot für die E-Sport-Ambitionen von A1.

A1 eSports

Jugendtreff



Bisher war die Area 52 bereits Location für Studioübertragungen der A1 E-Sports League. Im Gespräch mit dem STANDARD, was sich durch die neue Kooperation ändern wird, antwortet die A1-Pressestelle: "Die beiden Player vertiefen ihre Zusammenarbeit und setzen über das Jahr 2021 hinweg verschiedene gemeinsame Aktivitäten wie E-Sport-Turniere oder Community-Days. A1 hat auch mitgeholfen, den Jugendtreff zu modernisieren. So wurde für den verstärkten Fokus auf Mobile Games die Area in einzelnen Bereichen umgebaut.

"Im Zuge der Umgestaltung wurde in die Neuausstattung des Raumes wie beispielsweise speziell angefertigte Tische, eine kleine 1-vs.-1-Turnierarena vor Ort sowie Zuschauermonitore investiert. Auch die einzelnen Gaming-Stationen im Raum wurden für Mobile-Gaming-Duelle umgebaut." Auch in eine bessere Internetleitung hat A1 investiert.

Erst kürzlich wurde die Area 52 komplett saniert. 70 Gaming-Stationen laden jährlich zu rund 100 Turnieren und Events in der Area 52, zumindest nach der Pandemie soll das wieder möglich sein. Derzeit unterhält man die Community unter anderem mit Lockdown-Cups, die von der Area organisiert werden, gespielt wird allerdings von zuhause aus. Auch gelegentliche Chats werden organisiert, um ein wenig aus der Tristesse des Alltags flüchten zu können.

In der Lockdown-Phase werden Online-Events angeboten. Foto: Area 52

Investition in den E-Sport



Seit rund vier Jahren investiert A1 wie keine andere Firma in Österreich in den E-Sport. Die eigene Liga, intern geleitet von Irina Kuntze, ist das Leuchtturmprojekt für den Mobilfunker. Unterstützt wird man extern von Stefan Baloh, unter anderem Präsident des ESVÖ. Der Verband teilt sich nicht nur die Postadresse mit der Area 52, auch sonst muss man nur kurze Wege zwischen den Organisationen gehen. Balohs Veranstaltungsfirmen Skilled und Flave setzen zahlreiche E-Sport-Events in Österreich für große Firmen um, etwa die E-Bundesliga oder die A1 E-Sports League. Der ESVÖ stellt die Schiedsrichter bei den Events. Die Schiedsrichterausbildung des ESVÖ leitet Kevin Trau. Hier schließt sich der Kreis wieder. Trau ist gleichzeitig für die Area 52 hauptverantwortlich und durch die E-Sport-Übertragungen der Liga ohnehin seit langer Zeit einer der wichtigsten Ansprechpartner für A1.



Regionale Infrastruktur



Über die Höhe der zahlreichen Investitionen in den E-Sport in Österreich gibt A1 keine Auskunft. Vier Jahre Ligabetrieb, für den man primär auf Outsourcing setzt, waren mit Sicherheit ein großes Investment in eine Zielgruppe, an die man offenbar noch immer glaubt. "Mit dieser Kooperation verstärkt A1 einmal mehr das Engagement in der heimischen Szene und setzt neben den A1-E-Sport-Hubs (E-Sport-Trainingscenter) erneut auf regionale Infrastruktur zur Stärkung der österreichischen E-Sport-Landschaft."

Angesprochen auf andere Partner in der Szene wird vor allem auf Firmen wie Red Bull oder Kelly's verwiesen. Auch mit heimischen E-Sport-Vereinen und Teams wie Austrian Force E-Sports, XGS eSports und West Austria Gaming sei man in Kontakt. Das größte Investment liegt aber wohl in der Liga und engen Kooperationen wie jener mit der Area 52. (aam, 8.3.2021)