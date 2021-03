STREAMING

MACHTVERHÄLTNISSE

Moxie – Zeit, zurückzuschlagen Ihre Mama kämpfte als Jugendliche gegen das Patriarchat, die 16-jährige Tochter Vivian (Hadley Robinson) ist eher ein Mauerblümchen. Aber das ändert sich rapide, den Kopf einziehen und durchtauchen sind keine Optionen mehr. In Amy Poehlers Komödie wehren sich Vivian und ihre Freundinnen gegen Sexismus und Ausgrenzung, auch mittels ihres Zines. Moxie. Netflix

Kämpft gegen Sexismus und Ausgrenzung: Hadley Robinson als Vivian in "Moxie – Zeit, zurückzuschlagen", jetzt neu auf Netflix. Foto: Netflix

NONNENHAFT

Black Narcissus Der gleichnamige Roman von Rumer Godden wurde bereits 1947 mit Deborah Kerr verfilmt. Disney hat die Geschichte jetzt in einer Miniserie neu aufgelegt. Darin werden die Schwestern zu Missionszwecken in den kalten Himalaja geschickt. In der Abgeschiedenheit kommt es bald zu Konfrontationen, die Situation eskaliert. Mit Gemma Arterton, Jim Broadbent und der mittlerweile verstorbenen Diana Rigg als Mother Dorothea. Disney+ Star

TIERISCH LIEB

Shaun das Schaf – Abenteuer auf Mossy Bottom In der neuen Serie muss sich Shaun auf vier neue Mit- und Gegenspieler einstellen. Mit der Postbotin Rita, dem Eichhörnchen Stash sowie Farmer Ben und seinem Vierbeiner Lexi gibt es nämlich Zuwachs auf der Farm. Aber so wie wir Shaun kennen, schafft das Viecherl das mit links. Netflix

FERNSEHEN

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt befasst sich mit Kritik an der elektronischen Covid-19-Impfanmeldung, die vor allem für ältere Menschen eine Hürde darstellt, den Kosten für Corona-Tests und Schadenersatzforderungen an eine Botschaft. Bis 18.57, ORF 2

20.15 WELTFRAUENTAG I

Hidden Figures – Unbekannte Heldinnen (USA2016, Theodore Melfi) USA in den 1960ern: Die hochbegabten Mathematikerinnen Katherine Johnson, Dorothy Vaughan und Mary Jackson arbeiten bei der Nasa. Als afroamerikanische Frauen sind sie zur Zeit der Rassentrennung in den Hintergrund gedrängt. Aber dann kommt Katherine in das Team von Al Harrison, das den ersten Astronauten ins All bringen soll. Bis 22.15, ORF 1

20.15 WELTFRAUENTAG II

Die Unbeugsamen – Drei Frauen und ihr Weg zum Wahlrecht Beate Thalberg zeigt den harten Weg zum Frauenwahlrecht in Deutschland und Österreich mit drei Frauen, die aus ihren Lebensverhältnissen mit der Vision einer neuen und gerechten Gesellschaft ausbrachen: Clara Zetkin, Adelheid Popp und Hildegard Burjan. Bis 21.05, ORF 3

21.50 DOKUMENTATION

Die Macht der sanften Berührung Berührungen sind lebenswichtig für uns Menschen. In einer Zeit des Social Distancing ergründen Forscher, welche Prozesse Berührungen in uns auslösen – und was mit uns passiert, wenn sie fehlen. Bis 22.40, Arte

22.25 ACTION

Mile 22(USA 2018, Peter Berg) CIA-Agent James Silva und seine Männer müssen Informant Li Noor zur Flucht verhelfen. Noor hat wichtige Informationen, auf die es der Geheimdienst seines Landes abgesehen hat. Wilde Action mit Mark Wahlberg und John Malkovich. Bis 23.55, Servus TV

23.35DRAMA

Babai – Mein Vater(D 2015, Visar Morina) Der zehnjährige Nori und sein Papa Gezim verkaufen zusammen Zigaretten auf den Straßen des Vorkriegskosovo der 1990er-Jahre. Nach einem Krankenhausaufenthalt verschwindet der Vater, Nori macht sich auf die Suche und findet ihn tatsächlich in Deutschland wieder. Bis 1.10, 3sat

(Astrid Ebenführer, 6.3.2021)