Jia Tolentino, "Trick Mirror". Foto: Cover Fischer Verlag

Pünktlich zum heurigen Frauentag startete DER STANDARD seinen neuen Buchklub-Podcast. In "Lesezeichen" werden alle 14 Tage neue Werke von Autorinnen diskutiert. Gastgeberinnen sind abwechselnd Mia Eidlhuber (Album) und Beate Hausbichler (dieStandard). Erster "Lesezeichen"-Podcast-Gast am 5. März war die "Generation Haram"-Autorin Melisa Erkut, die gemeinsam mit STANDARD-Gastgeberin Beate Hausbichler den neuen Roman "Identitti" der jungen deutschen Autorin Mithu Sanyal diskutiert hat – und damit keine geringere Frage als die, was Identität heute tatsächlich bedeutet.

Folge zwei von "Lesezeichen"



Das nächste Buch, das wir in Folge zwei von "Lesezeichen" am 19. März besprechen werden, heißt "Trick Mirror", ist in den USA bereits 2019 erschienen und avancierte dort zum Bestseller. Die Essay-Sammlung der nur 32-jährigen Jia Tolentino, die Redakteurin beim renommierten Magazin "New Yorker" ist, gilt heute schon als feministischer Klassiker des Internetzeitalters, mit dem sie uns jede Menge ernsten wie unterhaltsamen Content liefert: In sehr persönlichen "Ich"-Geschichten kritisiert sie vor allem den Social-Media-Wahnsinn der Millennials, enthüllt ihre eigene Reality-TV-Vergangenheit, beschreibt weibliche Selbstoptimierungsmechanismen, erzählt vom Aufwachsen in einer evangelikalen Megachurch-Gemeinde in Houston, erklärt, warum sie selbst den US-Wedding-Terror nicht mitmachen will – und vieles andere mehr.

Feministische Klammer



Die Klammer, die das alles zusammenhält, ist der Feminismus sowie Identitätspolitik, weil Tolentino ihren asian-american background immer wieder einbringt. Unser Buchklub-Gast am 19. März: die Moderatorin, Autorin und Social-Media-Expertin Corinna Milborn.

Lesen Sie also mit! Und berichten Sie im Forum oder per Mail an album@derStandard.at, wie Ihnen "Trick Mirror" gefallen hat. Wenn Sie die nächsten Folgen von "Lesezeichen" nicht verpassen wollen, abonnieren Sie "Lesezeichen" auf Apple Podcasts oder Spotify.

Wir hören uns! Bis bald! (red, 5.3.2021)