9.00 LACH- UND SACHGESCHICHTEN

Die Geburtstagssendung mit der Maus Die Maus mit Sendungsbewusstsein wird 50. André, Armin, Clarissa, Christoph, Jana, Johannes, Laura, Ralph, Siham reisen in die Zukunft: Was gibt es die nächsten 50 Jahre mit der Maus zu erleben? Bis 10.00, ARD

11.05 INTERVIEW

Europastudio: Putins Politik und Europas Antwort Bei Paul Lendvai diskutieren Shalini Randeria (Rektorin Institut für die Wissenschaften vom Menschen), Kurt Seinitz (Krone), Eduard Steiner (Die Presse, Welt), Márton Gergely (HVG, Budapest), Carola Schneider (ORF, Moskau). Bis 12.00, ORF 2

20.10 KOLLEKTIVPRODUKTION

A Rifle and a Bag (IN/RO/IT/QA 2020, No Cut Film Collective)A Rifle and a Bag erzählt von einer jungen Inderin, die trotz mehrfacher Diskriminierung als Frau, Kommunistin und Angehörige der indischen Minderheit der Naxaliten an eine bessere Zukunft für ihre Kinder glaubt. Bis 22.00, Okto

20.15 BUNTE SCHEINWELT

Angel – Ein Leben wie im Traum (BL/F/GB 2006, François Ozon) Als Angel Deverell mit ihrem ersten Roman große Erfolge feiert, beginnt sie, in einer Scheinwelt zu leben, bunt, fröhlich und weit entfernt von der Realität. Doch dann beginnt ihre Scheinwelt zu bröckeln. Mit Romola Garai, Michael Fassbender, Charlotte Rampling. Bis 22.20, Arte

20.15 MAGAZIN

Erlebnis Bühne: La Traviata aus der Wiener Staatsoper Staatsoperndebüt von Juan Diego Flórez als Alfredo und Pretty Yende als Violetta Valéry. Musikalische Leitung: Giacomo Sagripanti. Bis 22.40, ORF 3

21.50 DISKUSSION

Links.Rechts.Mitte Über den Maskenskandal, Impfen und Öffnen sowie Frauen in der Pandemie diskutieren bei Christoph Kotanko: Anneliese Rohrer (Autorin, Die Presse), Eric Frey (der STANDARD), die deutsche Publizistin Birgit Kelle und Gerald Grosz (Kolumnist, Österreich). Bis 22.50, Servus TV

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Wettlauf um die Impfung – Warum geht das nicht schneller? Bei Moderatorin Claudia Reiterer diskutieren: Christa Wirthumer-Hoche (Ages, Vorsitzende des Management-Boards der Europäischen Arzneimittelagentur), Renée Gallo-Daniel (Präsidentin Österreichischer Verband der Impfstoffhersteller), Cornelia Tschanett (Allgemeinmedizinerin), Christian Köck (Klinikum Austria Gruppe, Gesundheitsökonom), Christian Harisch (Anwalt und Hotelbetreiber). Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTARFILM

Female Pleasure – Weibliches (Auf-)Begehren Die Filmemacherin Barbara Millers porträtiert fünf Frauen und ihren Kampf gegen Diskriminierung: Deborah Feldman (Jüdin aus New York), Muslimin Leyla Hussei, Rokudenashiko (traditionell-buddhistische Japanerin), Doris Wagner (protestantisch-katholisch, aus Bayern) und Vithika Yadav (Hinduistin aus Nordindien). Bis 0.45, ORF 2

Leyla Hussein setzt sich gegen die Genitalverstümmelung von Frauen ein: "Female Pleasure – Weibliches (Auf-)Begehren", 23.05, ORF 2. Foto: ORF/X Verleih AG

(Astrid Ebenführer, 7.3.2021)