Dauerläufer Pichler. Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

FK Austria Wiens Benedikt Pichler

Benedikt Pichler lehnt Selbstmitleid strikt ab. Sollte sich der 23-Jährige dabei ertappen, Trübsal zu blasen, "könnte ich mich im nächsten Moment abwatschen. Andere verlieren ihre Existenzen. Ich darf hingegen tun, was ich liebe: Fußball spielen." Pichler ist Austrias Marathonmann, von Tormann Patrick Pentz abgesehen, aber der muss aufgrund seiner Position die Kilometer nicht fressen. Der Stürmer (linke Seite) hat es in den bisher 19 Runden auf 1614 Einsatzminuten gebracht. Das Vertrauen von Trainer Peter Stöger "ehrt mich".

Es ist ja nicht so, dass die Austria der Liga den Stempel aufdrückt, sie ist Achter, bangt um die Teilnahme an der Meistergruppe der besten sechs. Die Vorsaison könnte sich wiederholen, was Pichler vermeiden will. "Ich möchte die Austria endlich oben sehen." Der gebürtige Salzburger kam im Sommer 2019 von Zweitdivisionär Austria Klagenfurt nach Favoriten, sammelte Erfahrung bei den Amateuren, den Young Violets – nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Sechs Tore, vier Assists

Corona hat dafür gesorgt, dass dieser erbärmliche Zustand geblieben ist und verschärft wurde. Denn das "nahezu" ist weggefallen. Pichler hat sich in der Stille trotzdem gemausert. Er hält bei sechs Toren und vier Vorlagen, selbstkritisch merkt er an: "Es müssten mehr sein." Die Unruhe im Verein, die sich mit dem neuen Investor vielleicht entschärft hat, halte er aus. "Ich war noch nie bei einem Klub, bei dem es ruhig war." Als er bei Grödig engagiert war, "hat sich der Verein aufgelöst. Aber nicht wegen mir".

Pichler hat seinen Karriereplan allgemein gehalten. "Ich will das Maximale aus mir rausholen. Damit ich nicht als alter Mann sagen muss, es wäre mehr möglich gewesen." Man müsse Rückschläge verkraften. "Auch wenn Gegenwind herrscht, kannst du das zum Positiven wenden. Wie ein Skispringer, der weiter fliegt. Oder ein Vogel, der abhebt."

Vorbild Haaland

Pichler sagt, gute Stürmer seien Egoisten. "Natürlich ist der Erfolg der Mannschaft das Wichtigste. Aber ich brauche den Torerfolg." Als Vorbild nennt er Erling Haaland. "Wahnsinn, was er aus sich gemacht hat. Es begann in unserer Liga."

Am Sonntag bestreitet Pichler sein drittes Derby. Für die Austria ist es ein "Muss-Sieg", wobei in der aktuellen Lage "jedes Spiel für uns ein Muss- Sieg ist. Es gelingt halt nicht. Konstant ist nur unsere Inkonstanz." Aufgrund der Gesetzmäßigkeit sei alles möglich. "Obwohl Rapid eine starke Saison spielt. Aber in einer Partie können die ärgsten Sachen passieren, es ist 50 zu 50."

Benedikt Pichler – er steht bis 2023 unter Vertrag, sein Marktwert beträgt rund eine Million Euro – wird den 1614 Minuten weitere hinzufügen, Wie viele es sind, hängt von Stöger ab. "Ich bin für alles bereit, werde hoffentlich treffen." (Christian Hackl, 5.3.2021)