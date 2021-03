Derbytime. Foto: APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER

Laut Papierform hat das 332. Wiener Fußball-Derby am Sonntag in der Generali Arena einen klaren Favoriten. Rapid liegt als Tabellenzweiter 16 Punkte vor der achtplatzierten Austria, die noch um die Teilnahme an der Meisterrunde bangt. Eine Niederlage gegen den Erzrivalen würde den violetten Hoffnungen auf einen Sprung unter die Top sechs einen massiven Dämpfer versetzen, daher sieht Rapid-Coach Dietmar Kühbauer die Austria unter Zugzwang.

"Es ist schon Brisanz dabei. Wir wollen oben dabei bleiben, die Austria wäre mit einem Sieg in einer besseren Position. Vielleicht ist es für uns vom Druck her nicht so wie für die Austria", vermutete Kühbauer.

Dennoch steht auch für die Hütteldorfer viel auf dem Spiel. "Man hat bei Rapid immer Druck. Wenn man ein Derby verliert, wird wieder etwas großartig besprochen werden", vermutete der 49-Jährige. "Wir sind von der Austria in der Tabelle und von den Punkten her weit weg, trotzdem beginnt das Spiel bei null und hat eigene Gesetze. Wir sind auf dieses Spiel scharf, in einem Wiener Derby will man nicht als Verlierer vom Platz gehen."

Wunderbare Saison

Während die "Veilchen" drei Runden vor der Teilung einen Punkt Rückstand auf Rang sechs haben, liegt Rapid drei Zähler hinter Spitzenreiter Red Bull Salzburg und vier Punkte vor dem Dritten LASK in komfortabler Position. "Wir schauen nicht großartig auf die Tabelle. Die Burschen haben bisher eine wunderbare Saison gespielt", meinte Kühbauer. Nur auf die Ergebnisse im Neuen Jahr bezogen, ist die Ausgangslage vor dem Derby ausgeglichen. Die Austria ist demnach Dritter der Frühjahrestabelle, Rapid Zweiter.

Bei der Austria sieht der Rapid-Coach ohnehin einen Aufwärtstrend. "Sie machen es im Frühjahr gut, agieren jetzt als Mannschaft besser. Das ist nicht mehr diese Austria vom Herbst, es wird ein enges Spiel werden." Im Falle eines Rapid-Siegs müsste sich die Austria wohl auf ein Antreten im unteren Play-off gefasst machen. "Aber wir denken gar nicht daran, ob wir sie runterschießen können. Wir haben ein Spiel vor uns, das wir gewinnen wollen", beteuerte Kühbauer.

Den am Donnerstag verkündeten Deal der Austria mit Insignia hat der Rapid-Coach eher schulterzuckend registriert. "Mir ist das ganz ehrlich gesagt egal, wir schauen auf Rapid", sagte Kühbauer und ergänzte: "Ein neuer Geldgeber ist schön für die Austria, weil die Austria einfach in die Liga gehört, so wie auch Rapid in die Liga gehört."

Selbst in der Hand

Unterdessen sprach Austria-Coach Peter Stöger auch im Hinblick auf die folgenden Partien gegen Sturm Graz und den WAC von schwierigen Aufgaben, aber auch Vorfreude und positiver Stimmung im Kader. "Wir haben uns in den letzten Wochen in eine Position gebracht, dass wir die Chance haben, unter die ersten sechs zu kommen. Wir haben es fast selbst in der Hand, das hinzukriegen. Da wird es aber notwendig sein, eine kleine Serie weiterzuziehen", sagte der Wiener.

"Rapid ist eine sehr stabile Mannschaft geworden. Das wird es nicht leicht machen", merkte Stöger an. Rapid habe sich mit dem Toreschießen zuletzt zwar schwergetan, "aber das Gefährliche ist, dass sie viele Möglichkeiten haben". Personell gibt es einige Fragezeichen in der Mannschaft. Stöger nannte auch Erik Palmer-Brown und Andreas Poulsen, die beide zuletzt verletzt ausgefallen waren.

Beim 1:1 im Herbst mussten sich alle Austrianer bei Patrick Pentz bedanken, der den Gegner mit einigen Glanzparaden zur Verzweiflung brachte und den Punktgewinn festhielt. Seither sei sein Team mehr zu einer "stimmigeren" Einheit gewachsen, hielt Stöger fest. "Vielleicht haben wir uns mehr entwickelt als Rapid. Weil die haben ihren Level über die gesamte Saison halten können." Im Unterschied zum Remis im ersten Saisonduell will sich die Austria dieses Mal aktiver präsentieren. "Wir hoffen, dass wir nicht so lange in Seilen hängen wie im Herbst gegen Rapid", sagte Stöger.

Salzburg liefert wieder

Eine Woche nach dem 1:2 gegen Sturm Graz will sich Salzburg wieder Respekt verschaffen. Im Cup ist das der Elf von Trainer Jesse Marsch mit der 4:0-Revanche gegen die Grazer am Mittwoch bereits eindrucksvoll gelungen, am Sonntag (14.30 Uhr) soll nun Nachzügler St. Pölten büßen. Den Niederösterreichern droht in Wals-Siezenheim jedenfalls Ungemach: In der Hinrunde gingen die "Wölfe" zuhause gegen die "Bullen" mit 2:8 unter.

Salzburg, das in der Liga in 15 Spielen (13-2-0) gegen St. Pölten noch ungeschlagen ist, will sich keinen Ausrutscher leisten. "Nach dem 1:2 gegen Sturm waren wir sehr enttäuscht", gestand Marsch, der in dieser Partie – drei Tage nach dem Europa-League-Aus gegen Villarreal – stark rotiert hatte. Das sei einfach wichtig gewesen, "um gesund zu bleiben und eine super Leistung im Cup bringen zu können".

Und die lieferte seine Truppe dann auch, Sturm hatte gegen den "ersten Anzug" der Salzburger letztlich keine Chance. "Wir haben überragend gespielt", erklärte Marsch und forderte gegen St. Pölten ein ähnliches Auftreten. "Wir müssen auf dieses Spiel aufbauen", gab der US-Amerikaner zu Protokoll.

Die Zeichen stehen diesmal nicht auf Rotation. "Wir haben jetzt nicht mehr so viele englische Wochen", stellte Marsch fest. Zudem kehren Bernardo, Noah Okafor und Oumar Solet nach Verletzungspausen am Samstag wieder ins Mannschaftstraining zurück. Nur Albert Vallci ist aufgrund einer Gelb-Sperre nicht dabei, Sekou Koita und Mohamed Camara fallen quasi für den Rest der Saison mit ihrer Dopingsperre aus. Marsch: "Wir sind bereit für die nächsten Monate." Im dritten Sonntagsspiel trifft die SV Ried auf den WAC. (APA, 5.3.2021)

Mögliche Aufstellungen:

SV Ried – WAC (Ried, Josko Arena, 14.30 Uhr). Bisheriges Saisonergebnis: 1:1 (a); keine Ergebnisse 2019/20

Ried: Sahin-Radlinger – Meisl, Reifeltshammer, Reiner, Lercher – Bajic, Ziegl, Nutz, Möschl – P. Schmidt, Grüll

Ersatz: Gütlbauer – Stosic, Kerhe, Lackner, Offenbacher, Gschweidl, Wießmeier

Es fehlen: Boateng (gesperrt), Satin (im Aufbautraining)

WAC: Kofler – Novak, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer – Taferner, Stratznig, Liendl, Giorbelidze – Joveljic, Vizinger

Ersatz: Kuttin – Henriksson, Rnic, Schöfl, Wernitznig, Röcher, Dieng, Peretz

Es fehlen: Sprangler, Leitgeb (beide verletzt)

* * *

Red Bull Salzburg – SKN St. Pölten (Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, 14.30 Uhr). Bisheriges Saisonergebnis: 8:2 (a). 2019/20: 6:0 (a), 2:2 (h)

Salzburg: Stankovic – Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer – E. Mwepu, Bernede, Junuzovic, Aaronson – Daka, Berisha

Ersatz: Mantl – Solet, Farkas, Bernardo, Seiwald, Sucic, Okafor, Adeyemi, Svoboda

Es fehlen: Vallci (gesperrt), Koita, Camara (beide Dopingsperre)

St. Pölten: Riegler – Blauensteiner, Steinwender, Muhamedbegovic, Schulz – Tursch, Pokorny, R. Ljubicic – Davies, Schmidt, Hugi

Ersatz: Gremsl – Drescher, Booth, Luxbacher, Halper, Metu, Tetteh, Meister

Es fehlen: Schütz (Bänderblessur im Knöchel), Maranda (Adduktoren), Asadi (Mittelfußknochenbruch)

* * *

FK Austria Wien – SK Rapid Wien (Wien, Generali-Arena, 17.00 Uhr). Bisheriges Saisonergebnis: 1:1 (a); 2019/20: 1:3 (h), 2:2 (a)

Austria: Pentz – Teigl, Handl, Schösswendter, Zwierschitz – Martel – Sarkaria, Fitz, Jukic – Pichler, Monschein

Ersatz: Kos – Madl, Ebner, Wimmer, Grünwald, Zeka, Djuricin

Es fehlt: Suttner (Seitenbandriss im Knie)

Fraglich: Palmer-Brown, Poulsen (beide Muskelfaserriss)

Rapid: Strebinger – Stojkovic, Hofmann, Barac, Ullmann – D. Ljubicic, Petrovic – Schick, Fountas, Arase – Kara

Ersatz: Gartler – Greiml, Grahovac, Ritzmaier, Knasmüllner, Demir, Alar

Es fehlen: Kitagawa, Sonnleitner (beide Wadenverletzung), Schobesberger, Dibon, Velimirovic (alle rekonvaleszent bzw. im Aufbautraining)