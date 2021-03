[Jugend-Umfrage] Mit 37 Prozent ist der Optimismus der Jugendlichen deutlich stärker, der Pessimismus mit 29 Prozent deutlich schwächer ausgeprägt als in der Geramtbevölkerung, wo die Pessimisten mit 39 Prozent die 32 Prozent Optimisten überwiegen.

[Protokolle] Fünf Jugendliche, fünf Orte, eine Pandemie.

[Wirtschaft] Hygiene Austria: Auf 17 chinesische Masken kamen drei "made in Austria".

[Kommentar] Die Vorfälle bei Hygiene Austria schädigen nicht nur den Wirtschaftsstandort, sie ziehen die Marke "made in Austria" in den Dreck.

[Panorama] Auf den Intensivstationen wird es bald wieder eng.

[Inland] Justizministerium stuft Geheimhaltung von Kurz-SMS in U-Ausschuss stark herunter.

[Edition Zukunft] Biologin: "Viele Männer werden keine Partnerin mehr finden".

[Podcast] Warum Corona Frauen in der Arbeitswelt um Jahre zurückwirft.

[Podcast] "Plüschpanda-Deal": Wie der Wirecard-Skandal die ÖBB erfasst.

[Wetter] Letzte Restwolken der Nacht über den Alpen oder auch in den Landesteilen im Norden und Osten lösen sich während der Morgenstunden weitgehend auf. Damit überwiegt unter dem Einfluss von hohem Luftdruck im Ostalpenraum der Sonnenschein. Es weht schwacher, in Oberösterreich auch mäßiger Wind aus Nordwest bis Ost. Mit kälteren Luftmassen aus dem Nordwesten Europas ist es in der Früh verbreitet frostig mit minus 8 bis plus 1 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit 3 bis 10 Grad erreicht.

[Zum Tag] 1980: Die Autorin Marguerite Yourcenar wird als erste Frau in die Académie française aufgenommen.