Blech für Dadic. Foto: AFP

Torun – Mehrkämpferin Ivona Dadic hat beim ersten Highlight ihrer Saison eine Medaille verpasst. Die 27-Jährige belegte im Fünfkampf bei der Hallen-Europameisterschaft von Toruń (Polen) Platz vier.

Gold ging an die Favoritin und Olympiasiegerin aus Belgien, Nafissatou Thiam, die sich mit 4904 Punkten vor ihrer Landsfrau Noor Vidts (4791 Punkte) und der Ungarin Xénia Krizsán (4644 Punkte) durchsetzte. Dadic brachte es auf 4587 Punkte. Sowohl Vidts als auf Krizsán erreichten in Torun neue persönliche Bestleistungen.



Dadic begann den Wettkampftag stark: Die 60 Meter Hürden lief sie in 8,38 Sekunden, so schnell wie noch nie in einem offiziellen Bewerb. Durch Platz neun im Hochsprung (1,77 m) und Platz sechs im Kugelstoßen (13,67 m) verlor sie aber an Boden. Ein dritter Platz im Weitsprung (6,30 m) brachte Dadic auf Zwischenrang vier.

Im entscheidenden Lauf über 800 Meter musste die 27-Jährige für eine mögliche Medaille 15 Punkte auf die Drittplatzierte Krizsán wettmachen. Knapp nach der Halbzeit wurde Dadic allerdings von ihrer Kontrahentin überholt und hatte nach hohem Anfangstempo nichts mehr entgegenzusetzen.

Dadic gewann bisher zweimal Edelmetall in der Halle: WM-Silber in Birmingham 2018 und EM-Silber in Belgrad 2017. (luza, 5.3.2021)