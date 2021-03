Es sind drei Brüder namens DeMoulin aus Greenville in Illinois, die in den 1890ern der Idee verfallen sind, für die Bruderschaften, die allerorts gegründet werden und gegen Ende des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts eine Blütezeit erleben, ausgefallene Requisiten zum Einsatz bei der Rekrutierung von neuen Kandidaten zu produzieren.

Diese Bruderschaften oder Fraternitäten hatten unterschiedlichste Ausrichtungen, von politisch motivierten bis zu geheimnisumwobenen Geheimgesellschaften, zu deren bekanntesten wohl die Logen der Freimaurer zählen.

Allen gemein ist, dass Interessenten, die in die Bruderschaft aufgenommen werden möchten, spezielle Initiationsrituale über sich ergehen lassen müssen. Und das nahmen die Brüder DeMoulin zum Anlass einen Katalog herauszugeben, der unterschiedlichste Requisiten und Tricks enthielt, um die Motivation und Standhaftigkeit der Kandidaten zu testen. Die folgenden grandiosen Belustigungen stammen aus dem Katalog des Jahres 1908.

Der Ritt auf der Ziege - damit fing die Erfolgsgeschichte der DeMoulin Brothers an. Foto: Internet Archive | Public Domain

Ein Kandidat auf der "Ferris Wheel Goat". Foto: Internet Archive | Public Domain

Vom recht harmlosen Spaß... Foto: Internet Archive | Public Domain

Stellen Sie sich vor, wir schreiben das Jahr 1900 und Sie sind soeben

in eine Fraternität, die Modern Woodmen of America, aufgenommen worden. Als neues, noch etwas unbeholfenes Mitglied klopfen Sie vorsichtig an der Tür des Sitzungssaals, um an der nächsten Versammlung teilzunehmen. Selbstverständlich schlagen Sie in einem bestimmten Rhythmus und bereiten sich innerlich darauf vor, das geheime Passwort kundzutun, das Ihnen Einlass gewähren wird.

Doch noch bevor Sie das geheime Wort aussprechen können, öffnen einige vermummte Männer die Tür und zerren Sie in einen dunklen Raum. Sie fesseln Ihre Hände und fixieren Ihren Kopf in einer Guillotine. Sie werden einer Befragung unterzogen, in der Sie die Geheimnisse der Bruderschaft preisgeben sollen. Nachdem Sie mehrere Minuten lang verhört wurden, stürmen Ihre Woodmen-Kollegen in den Raum und verjagen Ihre Peiniger. Angstschweiß steht auf Ihrer Stirn als Sie aus der Guillotine befreit werden. Doch die ganze Szene entpuppt sich als ein makabrer Scherz. Sie haben den Test bestanden und sind nunmehr würdig, in den Orden aufgenommen zu werden.

... zur makabren Inszenierung. Foto: Internet Archive | Public Domain

Ein bisschen Elektrizität schadet nie. Foto: Internet Archive | Public Domain

Gut investierte zehn Dollar. Foto: Internet Archive | Public Domain

Im Angesicht der Kreissäge. Foto: Internet Archive | Public Domain

Ein kleiner Klaps mit der Feuerschaufel schadet nie. Foto: Internet Archive | Public Domain

Wohl eine der bizarrsten Erfindungen der DeMoulin Brothers. Foto: Internet Archive | Public Domain

Keine Angst, er will nur Messer werfen. Foto: Internet Archive | Public Domain

Taking Things and Parting With Them. Foto: Internet Archive | Public Domain

Die Eisenkugel, die über dem Kandidaten schwebt. Foto: Internet Archive | Public Domain

Treppe mit Trick. Faltbar. Foto: Internet Archive | Public Domain

Der Klassiker: das Brandeisen. Foto: Internet Archive | Public Domain

Schauen Sie bitte freundlich! Foto: Internet Archive | Public Domain

Ein Ritt auf den Wellen samt Bad in den Fluten. Foto: Internet Archive | Public Domain

Auch unterschiedliche Masken und Kostüme finden sich im Katalog. Foto: Internet Archive | Public Domain

Das letzte Bild weist schon ein wenig in die Richtung, die die Firma nach dem Abebben des Interesses an den Kreationen für Bruderschaften schließlich eingeschlagen hat. Noch heute existiert in Greenville die Firma DeMoulin und widmet sich hauptsächlich der Produktion von Bekleidung für Musikkapellen. An die bewegte Geschichte erinnert jedoch ein Museum, das Touristen in die Kleinstadt lockt. Dort kann man auch einige der grandiosen Erfindungen der DeMoulin Brothers am eigenen Leib ausprobieren. (Kurt Tutschek, 12.3.2021)

Links

Weitere Beiträge des Bloggers