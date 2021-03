Es geht nicht immer ganz nach vorne. Foto: EPA/BAT

Einen Rückschlag haben Massenstart-Weltmeisterin Lisa Hauser und auch ihre ÖSV-Teamkolleginnen im Biathlon-Weltcup-Sprintbewerb am Samstag in Nove Mesto erlitten. Hauser unterliefen insgesamt drei Schießfehler, womit sie diesmal nicht einmal beste Österreicherin wurde. Mit 1:36,6 Minuten Rückstand erreichte die Tirolerin nur Rang 38. Beste ÖSV-Skijägerin wurde Julia Schwaiger auf Platz 31.

Der Sieg ging an die Norwegerin Tiril Eckhoff, die trotz eines Schießfehlers triumphierte. Die Ukrainerin Julia Dschyma (+9,3 Sek./0 Schießfehler) und die Italienerin Lisa Vittozzi (ITA/+48,9/1) landeten auf den Plätzen. Für Eckhoff war es der fünfte Sprint-Sieg in Folge. Dunja Zdouc als 46. und Katharina Innerhofer als 83. verpassten die Weltcupränge, Letztere muss in der Verfolgung am Sonntag (12.00 Uhr) zuschauen.

Ausbaufähig

Für Hauser war es das drittschlechteste Abschneiden in dieser Saison, womit wohl zumindest der Sprint zum dritten von vier Streich-Ergebnissen der Tirolerin (neben einem 38. und 43. Rang davor) werden wird. Sonst war sie in ihrer erfolgreichsten Saison zumindest immer in den Top 15 gelegen. Auch in der Verfolgung am Sonntag wird es Hauser schwer haben. (APA, 6.3.2021)