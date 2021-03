Getroffen. Foto: imago images/Eibner

Mit seinem zwölften Saisontor hat Robert Zulj den VfL Bochum im Topspiel der 2. deutschen Fußball-Bundesliga zu einem 2:1-(1:1)-Erfolg bei Fürth geschossen und einen weiteren großen Schritt Richtung Bundesliga-Rückkehr perfektgemacht. Die Bochumer konnten ihre Tabellenführung auf Verfolger Holstein Kiel vorerst auf drei Punkte ausbauen. Die Norddeutschen haben das Montagsspiel beim Hamburger SV aber noch in der Hinterhand.

Anthony Losilla brachte die gefährlich umschaltenden Bochumer in der siebenten Minute in Führung. Anton Stach (18.) glich für die anschließend druckvolleren Fürther aus. Nach einem Foul von Abdourahmane Barry an Danny Blum verwandelte der Zulj den Elfmeter gegen seinen Ex-Club sicher (61.).

Der Karlsruher SC von Christoph Kobald sowie den Ersatzleuten Markus Kuster und Kevin Wimmer bleibt hinter den Spitzenteams zurück, wurde vom aktuell formstärksten Zweitliga-Team ausgebremst. Beim 0:0 verpasste der FC St. Pauli von Goalie Dejan Stojanovic und Stürmer Guido Burgstaller den sechsten Sieg in Serie. Die Hamburger bleiben damit im gesicherten Mittelfeld. (APA, 6.3.2021)