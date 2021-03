Klagenfurt-Coach Peter Pacult. Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Austria Klagenfurt steht in der 2. Fußball-Liga von den aufstiegswilligen Clubs aktuell am besten da. Die Kärntner feierten am Samstag im Wörthersee Stadion gegen den FC Dornbirn einen 3:2-Erfolg und schafften in der Tabelle den Sprung auf Rang vier. Wacker Innsbruck wurde um einen Zähler überholt, der GAK hat einen Rückstand von zwei Punkten. Die Steirer sind allerdings am Sonntag noch in ihrem Spiel der 17. Runde gegen die Young Violets Austria Wien im Einsatz.

Tabellenführer SV Lafnitz und Verfolger Blau-Weiß Linz haben nicht um eine Oberhaus-Lizenz angesucht und dürfen daher nicht in die Bundesliga, der Dritte FC Liefering ist grundsätzlich nicht aufstiegsberechtigt. Der Fokus liegt daher derzeit auf dem Kampf um die Plätze dahinter.

Form

Klagenfurt tat sich vor der Pause gegen die achtplatzierten Vorarlberger schwer, nach dem Führungstreffer durch Kosmas Gezos (21.) schaffte Dornbirns Tom Zimmerschied (32.) rasch den Ausgleich. In der zweiten Hälfte fixierten Patrick Greil (66.) und Markus Pink (83.) den verdienten Heimerfolg. Weitere Chancen ließen die Hausherren liegen und im Finish kassierten sie auch noch einen Gegentreffer. Maurice Mathis (93.) sorgte für den Endstand, ein Punkt blieb den Gästen aber verwehrt. Klagenfurt holte aus den jüngsten drei Spielen sieben Zähler. (APA, 6.3.2021)