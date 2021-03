3:1 gegen Lazio Rom – Cristiano Ronaldo wurde erst in der 69. Minute eingetauscht

Alte Dame obenauf.

Foto: APA/EPA/Pecoraro

Turin – Juventus Turin hält in der Serie A den Anschluss an das Topduo aus Mailand. Mit einem 3:1 gegen Lazio Rom rückte der Meister am Samstagabend dem zweitplatzierten AC Milan wieder auf einen Zähler nahe, Tabellenführer Inter liegt noch sieben Punkte vor den Turinern. Beide Mailänder Mannschaften sind Sonntag bzw. Montag im Einsatz, wobei Juve dann eine Partie weniger ausgetragen hat.

Cristiano Ronaldo wurde erst beim Stand von 3:1 in der 69. Minute eingetauscht. Lazio hatte durch Joaquin Correa (14.) vorgelegt, Adrien Rabiot (39.) und Alvaro Morata (57., 60./Elfmeter) sorgten aber für die Wende zugunsten der Hausherren. (APA; 6.3.2021)