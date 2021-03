laix Moriba und Lionel Messi herzen sich.

Foto: APA/AP/Alvaro Barrientos

Pamplona – Der FC Barcelona hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft einen Pflichtsieg bei Osasuna eingefahren. Jordi Alba (30.) und der 18-jährige Ilaix Moriba (83.) trafen am Samstagabend beim 2:0 (1:0) für die Katalanen. Lionel Messi bereitete beide Tore vor. Für Moriba war es sein erster Ligatreffer für die Barca-Profis. Barcelona liegt bei zwei Spielen mehr nun zwei Zähler hinter Tabellenführer Atletico. Dieser bestreitet am Sonntag das Madrid-Derby gegen den Dritten Real. (APA; 6.3.2021)