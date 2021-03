Marta Bassino am Weg zu Kristall. Foto: APA/EPA

Jasna – Petra Vlhova hat ihren ersten Heimsieg im Ski-Weltcup gefeiert. Die Slowakin setzte sich am Sonntag im Riesentorlauf in Jasna vor der Neuseeländerin Alice Robinson und der Halbzeit-Führenden Mikaela Shiffrin aus den USA durch. Ramona Siebenhofer wurde als beste Österreicherin wie bei der WM in Cortina d'Ampezzo Fünfte. Die kleine Kristallkugel für die Disziplinwertung sicherte sich im vorletzten Riesentorlauf die Italienerin Marta Bassino.

Bestes RTL-Ergebnis für Siebenhofer



"Ganz top war es sicher noch nicht, ich habe auch ein paar kleine Schnitzer gehabt. Aber ich habe mich um einiges besser gefühlt als im ersten Durchgang", meinte die zur Halbzeit auf Position 13 rangierende Siebenhofer. Für die Steirerin war es das beste Weltcup-Resultat im Riesentorlauf. Für das Finale habe sie nach Anraten ihres Servicemannes einen anderen Ski mit "mehr Spannung" herangezogen. "Er hat geglaubt, mit dem geht es besser, und er hat Recht behalten."



Die WM-Dritte Katharina Liensberger beendete das Rennen auf Platz sieben. "Teilweise fühlt es sich gut an, aber teilweise merke ich einfach, es ist noch nicht so von oben durchgezogen", sagte die Vorarlbergerin. "Ich muss einfach an mir arbeiten", meinte die 23-Jährige. "Ich freue mich jetzt auf die nächsten Rennen, die in Aare stattfinden." In Schweden stehen in der kommenden Woche zwei Slaloms auf dem Programm.

Brunner im Finale verbessert



Stephanie Brunner verbesserte sich mit einem ambitionierten zweiten Lauf um fünf Positionen auf den 18. Rang. "Ich habe einfach probiert, noch einmal Gas zu geben und alles rauszuholen, dann sind mir leider die Füße ein bisschen zu schnell geworden. Aber ich bin trotzdem zufrieden mit der Fahrt", erklärte die Tirolerin. "Im Training fühle ich mich einfach viel lockerer, das kann ich im Rennen noch nicht behaupten. Aber das war schon einmal ein bisschen ein Befreiungsschlag."

Für Franziska Gritsch, Katharina Huber, Eva-Maria Brem, Chiara Mair und Elisa Mörzinger war der Arbeitstag bereits nach dem ersten Durchgang beendet. Mörzinger schied aus, die übrigen scheiterten an der Qualifikationshürde. Beim Weltcup-Finale in Lenzerheide sind damit Siebenhofer, Liensberger, Brunner, Katharina Truppe und Ricarda Haaser im Riesentorlauf über das Top-25-Kontingent der Disziplinwertung startberechtigt. Haaser fällt allerdings nach einem Bandscheibenvorfall aus, Truppe pausierte am Sonntag wegen Schmerzen im Adduktorenbereich. (APA; 7.3.2021)



Endstand:

1. Petra Vlhova (SVK) 2:16,66

2. Alice Robinson (NZL) 2:16,82 +0,16

3. Mikaela Shiffrin (USA) 2:17,03 +0,37

4. Marta Bassino (ITA) 2:17,62 +0,96

5. Ramona Siebenhofer (AUT) 2:18,00 +1,34

6. Federica Brignone (ITA) 2:18,09 +1,43

7. Katharina Liensberger (AUT) 2:18,18 +1,52

8. Michelle Gisin (SUI) 2:18,34 +1,68

9. Lara Gut-Behrami (SUI) 2:18,35 +1,69

10. Tessa Worley (FRA) 2:18,41 +1,75

11. Ragnhild Mowinckel (NOR) 2:18,62 +1,96

12. Ana Bucik (SLO) 2:18,98 +2,32

13. Tina Robnik (SLO) 2:19,12 +2,46

14. Simone Wild (SUI) 2:19,18 +2,52

15. Andreja Slokar (SLO) 2:19,42 +2,76

16. Wendy Holdener (SUI) 2:19,43 +2,77

17. Coralie Frasse Sombet (FRA) 2:19,61 +2,95

18. Stephanie Brunner (AUT) 2:19,62 +2,96

19. Paula Moltzan (USA) 2:19,65 +2,99

20. Sara Hector (SWE) 2:19,69 +3,03



21. Vanessa Kasper (SUI) 2:20,74 +4,08

22. AJ Hurt (USA) 2:20,82 +4,16

23. Kaja Norbye (NOR) 2:20,85 +4,19

24. Elena Curtoni (ITA) 2:20,87 +4,21

25. Melanie Meillard (SUI) 2:21,39 +4,73

26. Laura Pirovano (ITA) 2:21,65 +4,99

27. Cassidy Gray (CAN) 2:21,97 +5,31

2. Durchgang:

1. Alice Robinson (NZL) 1:07,49

2. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:07,97 +0,48

3. Petra Vlhova (SVK) 1:08,15 +0,66

4. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:08,22 +0,73

5. Katharina Liensberger (AUT) 1:08,32 +0,83

6. Marta Bassino (ITA) 1:08,43 +0,94

7. Michelle Gisin (SUI) 1:08,46 +0,97

8. Coralie Frasse Sombet (FRA) 1:08,59 +1,10

9. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:08,60 +1,11

10. Andreja Slokar (SLO) 1:08,64 +1,15

11. Mikaela Shiffrin (USA) 1:08,68 +1,19

12. Tessa Worley (FRA) 1:08,74 +1,25

13. Stephanie Brunner (AUT) 1:08,75 +1,26

14. Ana Bucik (SLO) 1:08,76 +1,27

14. Simone Wild (SUI) 1:08,76 +1,27

Ausgeschieden im 2. Durchgang:

Valerie Grenier (CAN)

Nina O'Brien (USA)

Maryna Gasienica-Daniel (POL)

1. Durchgang:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:08,35

2. Petra Vlhova (SVK) 1:08,51 +0,16

3. Maryna Gasienica-Daniel (POL) 1:08,79 +0,44

4. Nina O'Brien (USA) 1:08,84 +0,49

5. Marta Bassino (ITA) 1:09,19 +0,84

6. Federica Brignone (ITA) 1:09,26 +0,91

7. Alice Robinson (NZL) 1:09,33 +0,98

8. Tessa Worley (FRA) 1:09,67 +1,32

9. Wendy Holdener (SUI) 1:09,75 +1,40

10. Katharina Liensberger (AUT) 1:09,86 +1,51

11. Michelle Gisin (SUI) 1:09,88 +1,53

12. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:10,02 +1,67

13. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:10,03 +1,68

14. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:10,13 +1,78

15. Tina Robnik (SLO) 1:10,14 +1,79

weiter:

23. Stephanie Brunner (AUT) 1:10,87 +2,52

Nicht für 2. Durchgang qualifiziert u.a.:

33. Katharina Huber (AUT) 1:11,84 +3,49

35. Eva-Maria Brem (AUT) 1:12,10 +3,75

37. Franziska Gritsch (AUT) 1:12,38 +4,03

43. Chiara Mair (AUT) 1:13,47 +5,12

Ausgeschieden im 1. Durchgang:

Elisa Mörzinger (AUT)

Estelle Alphand (SWE)

Gesamtwertung (nach 27 Rennen):

1. Lara Gut-Behrami (SUI) 1256

2. Petra Vlhova (SVK) 1220

3. Michelle Gisin (SUI) 969

4. Marta Bassino (ITA) 840

5. Federica Brignone (ITA) 817

6. Mikaela Shiffrin (USA) 775

7. Sofia Goggia (ITA) 740

8. Corinne Suter (SUI) 735

9. Katharina Liensberger (AUT) 583

10. Tamara Tippler (AUT) 483

11. Ester Ledecka (CZE) 453

12. Tessa Worley (FRA) 450

13. Wendy Holdener (SUI) 425

14. Elena Curtoni (ITA) 412

15. Breezy Johnson (USA) 367

Riesenslalom Damen (7):

1. Marta Bassino (ITA) 510

2. Tessa Worley (FRA) 362

3. Michelle Gisin (SUI) 344

4. Mikaela Shiffrin (USA) 340

5. Federica Brignone (ITA) 322

6. Petra Vlhova (SVK) 318

7. Lara Gut-Behrami (SUI) 288

8. Alice Robinson (NZL) 178

9. Meta Hrovat (SLO) 174

10. Sofia Goggia (ITA) 170

11. Sara Hector (SWE) 164

12. Katharina Liensberger (AUT) 158

13. Ramona Siebenhofer (AUT) 157

14. Stephanie Brunner (AUT) 119

15. Maryna Gasienica-Daniel (POL) 108



Mannschaft Damen (27):

1. Schweiz 4340

2. Italien 3629

3. Österreich 3305

4. USA 1632

5. Slowakei 1220

6. Norwegen 1156

7. Frankreich 776

8. Slowenien 701

9. Kanada 596

10. Tschechien 570

Nationencup (58):

1. Schweiz 9061

2. Österreich 7962

3. Italien 5308

4. Frankreich 4214

5. Norwegen 3793

6. USA 2711

7. Deutschland 2061

8. Slowakei 1332

9. Slowenien 1282

10. Kanada 946