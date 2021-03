Marco Odermatt auf der Ideallinie.

Foto: APA/AP/Auletta

Saalbach-Hinterglemm – Der Super-G-Weltcup der alpinen Ski-Herren wird im allerletzten Rennen entschieden. Für Doppelweltmeister Vincent Kriechmayr war am Sonntag beim Heimweltcup in Saalbach-Hinterglemm Rang drei zu wenig, um die Kugel vorzeitig sicherzustellen. Hauptschuldig daran war der Schweizer Marco Odermatt, der sich mit einer Traumfahrt vom Zwölferkogel den Tagessieg holte und nun 83 Punkte hinter Kriechmayr liegt.

Odermatt, der mit dem Vorsprung von 0,62 Sekunden auf den Franzosen Mathieu Bailet und 0,81 auf Kriechmayr über seinen dritten Weltcupsieg jubelte, ist gleichzeitig der einzige verbliebene Konkurrent von Kriechmayr. Matthias Mayer ist nach Platz sieben (+1,28) nach 42 Läufern aus dem Rennen. Zweitbester ÖSV-Läufer auf der Schneekristall-Strecke wurde am Sonntag aber sensationell Raphael Haaser, der als Vierter (0,83) mit Nummer 33 nur zwei Hundertstelsekunden am Podest vorbeischrammte. Auch Daniel Hemetsberger (1,60) war vorerst auf Top-Ten-Kurs.

Kriechmayrs Serie riss. Er hatte fünf der vergangenen sechs Speedrennen gewonnen und tadelte sich für eine fehlerhafte Fahrt. "Oben ein bisschen ein Fehler und unten zu viel eingeschliffen. Verdient hat uns Marco Odermatt da die Grenzen aufgezeigt", sagte Kriechmayr im ORF. Er hätte es gerne unter Dach und Fach gebracht, aber: "Ich bin heute auch zufrieden mit dem dritten Platz. Es war keine perfekte Fahrt, die anderen zwei waren besser." (APA; 7.3.2021)

Super-G in Saalbach:

1. Marco Odermatt (SUI) 1:23,59

2. Matthieu Bailet (FRA) 1:24,21 +0,62

3. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:24,40 +0,81

4. Raphael Haaser (AUT) 1:24,42 +0,83

5. Justin Murisier (SUI) 1:24,57 +0,98

6. Beat Feuz (SUI) 1:24,76 +1,17

7. Matthias Mayer (AUT) 1:24,87 +1,28

8. Andreas Sander (GER) 1:25,13 +1,54

9. Bryce Bennett (USA) 1:25,15 +1,56

10. Daniel Hemetsberger (AUT) 1:25,19 +1,60

11. Daniel Danklmaier (AUT) 1:25,28 +1,69

12. Riccardo Tonetti (ITA) 1:25,32 +1,73

13. Josef Ferstl (GER) 1:25,61 +2,02

14. Blaise Giezendanner (FRA) 1:25,68 +2,09

15. Alexis Pinturault (FRA) 1:25,69 +2,10

16. Matteo Marsaglia (ITA) 1:25,75 +2,16

17. Stefan Rogentin (SUI) 1:25,77 +2,18

18. Felix Monsen (SWE) 1:25,81 +2,22

19. Jeffrey Read (CAN) 1:25,93 +2,34

20. Christian Walder (AUT) 1:26,09 +2,50



21. Stefan Babinsky (AUT) 1:26,10 +2,51

22. Martin Cater (SLO) 1:26,27 +2,68

23. Roy Piccard (FRA) 1:26,40 +2,81

24. Broderick Thompson (CAN) 1:26,45 +2,86

25. Jared Goldberg (USA) 1:26,53 +2,94

26. James Crawford (CAN) 1:26,55 +2,96

27. Manuel Schmid (GER) 1:26,59 +3,00

28. Travis Ganong (USA) 1:26,72 +3,13

29. Romed Baumann (GER) 1:26,77 +3,18

30. Erik Arvidsson (USA) 1:26,83 +3,24

Ausgeschieden u.a.: Otmar Striedinger, Max Franz (beide AUT), Ralph Weber, Loic Meillard (beide SUI), Miha Hrobat (SLO), Emanuele Buzzi, Christof Innerhofer (beide ITA), Nils Allegre, Johan Clarey (beide FRA), Brodie Seger (CAN)

Gesamtwertung (nach 31 Rennen):

1. Alexis Pinturault (FRA) 1050

2. Marco Odermatt (SUI) 969

3. Marco Schwarz (AUT) 718

4. Matthias Mayer (AUT) 700

5. Vincent Kriechmayr (AUT) 675

6. Loic Meillard (SUI) 630

7. Beat Feuz (SUI) 607

8. Filip Zubcic (CRO) 602

9. Henrik Kristoffersen (NOR) 587

10. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 560

11. Ramon Zenhäusern (SUI) 443

12. Dominik Paris (ITA) 426

13. Manuel Feller (AUT) 423

14. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 405

15. Clement Noel (FRA) 373

Super-G Herren (6):

1. Vincent Kriechmayr (AUT) 401

2. Marco Odermatt (SUI) 318

3. Matthias Mayer (AUT) 276

4. Mauro Caviezel (SUI) 225

5. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 172

6. Andreas Sander (GER) 169

7. Kjetil Jansrud (NOR) 160

8. Christian Walder (AUT) 145

9. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 140

10. Ryan Cochran-Siegle (USA) 132

11. Christof Innerhofer (ITA) 132

12. Beat Feuz (SUI) 121

13. Matthieu Bailet (FRA) 112

14. Nils Allegre (FRA) 111

15. Romed Baumann (GER) 103



Mannschaft Herren (31):

1. Schweiz 4721

2. Österreich 4657

3. Frankreich 3438

4. Norwegen 2637

5. Italien 1679

6. Deutschland 1556

7. USA 1079

8. Kroatien 657

9. Slowenien 581

10. Kanada 350