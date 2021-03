Thiem schlägt auf.

Foto: APA/AFP/Gray

Doha – Dominic Thiem bestreitet sein erstes Spiel beim Tennisturnier in Doha in der kommenden Woche gegen einen Wildcard-Spieler. Was nach einem leichten Los klingt, wird wohl eine harte Prüfung für Österreichs Nummer eins, die bei dem mit 787.930 Dollar dotierten Hartplatzturnier in der ersten Runde ein Freilos hat. Denn der programmgemäße Gegner, der zum Auftakt auf den Katari Mubarak Shannan Zayid trifft, ist mit Aslan Karazew der Halbfinalist der Australian Open.

Der Russe (ATP-44) war in Melbourne erst in der Vorschlussrunde am späteren Sieger Novak Djokovic gescheitert. Thiem hat seit seinem Achtelfinal-Aus beim ersten Major-Turnier des Jahres kein Match bestritten.

Nicht nur Thiem ist kommende Woche wieder auf der ATP Tour im Einsatz. Dennis Novak, tritt beim mit 409.765 Euro dotierten ATP-250-Turnier in Marseille an. Novak trifft in Runde eins auf den französischen Wildcard-Spieler Hugo Gaston.

Letzterer ist vielen noch vom Achtelfinal-Match gegen Thiem bei den French Open in Erinnerung, als er Thiem in fünf Sets mit vielen Stopps gequält hatte. Der 27-jährige Novak ist gegen den sieben Jahre jüngeren Lokalmatador (ATP-162) im ersten Duell dennoch Favorit. Setzt sich Novak durch, trifft er entweder auf Außenseiter Gregore Barrere oder den starken Italiener Jannik Sinner. Bei zwei Siegen hätte er wohl den topgesetzten Daniil Medwedew zum Gegner.

Für den russischen Australian-Open-Finalisten gab es schon vor Turnierstart gute Nachrichten. In der Woche ab 15. März wird Medwedew erstmals zur Nummer 2 in der Weltrangliste werden, gab die ATP bekannt. Medwedew wird Nadal überholen und damit zum ersten Verfolger von Djokovic.

Sebastian Ofner verlor indes das Challenger-Finale von Nur-Sultan (156.240 Dollar, Hart) gegen Tomas Machac (CZE) mit 6:4, 4:6 und 4:6. (APA, 7.3.2021)