Obenauf: Tiril Eckhoff.

Foto: APA/AFP/CIZEK

Nove Mesto -Die Norwegerin Tiril Eckhoff hat beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto in Tschechien wie zuvor bei der WM nach dem Sieg im Sprint auch jenen in der Verfolgung gefeiert. Es war der zehnte Saisonerfolg der 30-Jährigen und der insgesamt 23. im Weltcup. Trotz dreier Strafrunden gewann sie 24 Sekunden vor der Deutschen Denise Herrmann, die nur einmal danebenschoss.

Die Kärntnerin Dunja Zdouc verzeichnete beim 19. und vorletzten Schuss den einzigen Fehler und verbesserte sich vom 46. auf den 18. Rang (+2:05,9 Min.). Julia Schwaiger wurde nach vier Fehlern neuerlich 31. (+2:49,8) und Vize-Weltmeisterin Lisa Hauser ging nach sechs Strafrunden als 45. leer aus (3:51,7). Nach vier Fehlern im ersten Liegend-Anschlag war das Rennen für die Tirolerin schon früh gelaufen. (APA; 7.3.2021)

Ergebnisse der Verfolgungsrennen des Biathlon-Weltcups in Nove Mesto am Sonntag:

Frauen, 10 km: 1. Tiril Eckhoff (NOR) 27:28,0 Min. (3 Strafrunden) – 2. Denise Herrmann (GER) +24,0 Sek. (1) – 3. Marte Olsbu Röiseland (NOR) +29,9 (3). Weiter: 18. Dunja Zdouc +2:05,9 Min. (1) – 31. Julia Schwaiger +2:49,8 (4) – 45. Lisa Hauser (alle AUT) +3:51,7 (6)

Weltcup-Gesamtwertung (nach 22 von 26 Bewerben): 1. Eckhoff 923 – 2. Röiseland 843 – 3. Hanna Öberg (SWE) 798. Weiter: 6. Hauser 682 – 25. Zdouc 290 – 37. Schwaiger 181