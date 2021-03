Die Nachrichtensendung ist am Freitagabend zum 50-jährigen Jubiläum mit einer Hommage an die Kindersendung gestartet

Die Sendung startete 1971 mit dem Titel "Lach- und Sachgeschichten für Fernsehanfänger", unter dem heutigen Namen "Die Sendung mit der Maus" lief das Format erstmals am 23. Jänner 1972. Der Elefant gesellte sich im Jahr 1975 zur Maus, die Ente erst 1987. Foto: WDR

Die ARD-Nachrichtensendung "Tagesthemen" hat am Freitagabend die "Sendung mit der Maus" gewürdigt. Sie ist am Sonntag 50 Jahre alt geworden. Der Miterfinder der "Sendung mit der Maus" Armin Maiwald sprach mit seiner markanten Stimme das Intro der "Tagesthemen" ein und stellte die Moderatorin mit den Worten: "Heute im Studio: Pinar Atalay und die Maus" vor. Atalay wiederum sprach ihre Anmoderation auf Türkisch. In Anlehnung an die "Sendung mit der Maus", die jedes Mal auf Deutsch und in einer Fremdsprache anmoderiert wird.

Die "Lach- und Sachgeschichten" feierten am 7. März 1971 Fernsehpremiere. Unter dem heutigen Namen "Die Sendung mit der Maus" lief das Format erstmals am 23. Jänner 1972. Der 81-jährige Armin Maiwald fungierte als Mitgründer, der heute noch aktiv ist, und legte mit seinen Beiträgen den Grundstein für die Erfolgsgeschichte der Kindersendung, die immer sonntags in der ARD und im Kinderkanal KIKA auf dem Programm steht.

Im Interview mit dem STANDARD erzählte Maiwald von den Anfängen und seinem journalistischen Credo: "Wir verlassen uns nicht auf Internetrecherchen, sondern versuchen mit den Expertinnen und Experten zu reden und ihnen Löcher in den Bauch zu fragen – bis der Arzt kommt und die Wunde wieder zunäht." (red, 7.3.2021)