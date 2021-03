Als Square Enix vor mittlerweile acht Jahren die Tomb-Raider-Serie wiederbelebte, sollte das ein Neubeginn der Abenteuer von Lara Croft sein, deren Ursprünge erzählt werden. Insgesamt drei Spiele erschienen seitdem, die bei Fans auf Begeisterung stießen. Nun hat der Publisher offenbar die Veröffentlichung einer Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy geplant. Dabei handle es sich um eine Bündelung aller Spiele und DLCs, berichtet "Playfront". Ob es grafische Upgrades gibt, wird im Microsoft Store, wo das Spiel plötzlich auftauchte, derzeit nicht angezeigt.

Auch ein Preis wird derzeit noch nicht angezeigt. Foto: Screenshot/Microsoft

"Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy ist die komplette Sammlung der preisgekrönten Originalspiele der Tomb Raider-Reihe. Diese Kollektion umfasst alle Inhalte der Definitive Editions aus den gefeierten Prequels – Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration und Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition", liest man in der Beschreibung.

Unklar ob Remake oder Bundle

Ob es sich um ein richtiges Remake handelt oder um die bloße Bündelung aller veröffentlichten Inhalte, ist derzeit unklar. In der Beschreibung ist nur zu sehen, dass das Spiel Auflösungen bis zu 4K und den HDR10-Standard unterstütze. Ebenso unklar ist derzeit, ob die Spiele auch für Playstation 5 und PC erscheinen werden. Eine Xbox-exklusive Veröffentlichung scheint jedoch unwahrscheinlich. Als Veröffentlichungsdatum wird der 17. März angegeben. (red, 7.3.2021)