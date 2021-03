Liebe Leserin, lieber Leser,

die Grazerin Marlies Brunnhofer ist eine der erfolgreichsten E-Sportlerinnen Österreichs. In League of Legends konnte sie internationale Erfolge feiern, mittlerweile arbeitet sie beim E-Sport-Verein "Austrian Force". Der STANDARD hat Brunnhofer zum Interview getroffen. Und: Elon Musk wurde in sozialen Medien fälschlicherweise für tot erklärt, die Tesla-Aktie stürzte in Folge kurzzeitig ab. Außerdem wäre eine superintelligente KI laut Forschern des Max-Planck-Instituts für Menschen unkontrollierbar.

Viel Vergnügen beim Lesen!

Marlies Brunnhofer: Österreichs erfolgreichste E-Sportlerin im Interview

Elon Musk fälschlicherweise für tot erklärt, Tesla-Aktie stürzte ab

Studie: Eine superintelligente KI wäre für Menschen unkontrollierbar

Frankensteins iMac: Youtuber baut sich ersten Apple-Computer mit M1-Chip

Warum hinterlistige Morde in Videospielen zu Freundschaften führen können

Autonomes Fahren: Tesla will doppelt so viele Beta-Tests eigener Software

Nach Angriff auf Exchange-Server: Microsoft veröffentlicht Tool zur Sicherheitsprüfung