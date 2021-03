Nach der Hochzeit, The Dark Knight Rises, Thema Spezial: Frauen in der Wissenschaft – damals und heute, Kulturmontag – mit Radiotipps

Als Liebende in der Verfilmung von Émile Zolas Roman "Thérèse Raquin" zu sehen: Simone Signoret und Raf Vallone – Arte, 22.10 Uhr. Foto: : Paris Films Productions / Lux Film

19.40 REPORTAGE

Re: Arm auf Mallorca – Urlaubsinsel in Corona-Not Wegen der Corona-Krise ist der Tourismus und damit die Haupteinnahmequelle vieler Familien auf Mallorca eingebrochen. Die Folge sind Armut, lange Schlagen vor Essensaus gaben und auch Obdachlosigkeit. Bis 20.15, Arte

20.15 DRAMA

Nach der Hochzeit (Efter brylluppet, DK/S 2006, Susanne Bier) Entwicklungshelfer Jacob (Mads Mikkelsen) reist widerwillig in seine alte Heimat Dänemark, weil ihm ein Geschäftsmann Unterstützung für das von der Schließung bedrohte Projekt in Aussicht stellt. Beim Besuch der Hochzeit seiner alten Jugendliebe erwartet ihn eine Überraschung. Susanne Biers Film ist ein intensives Drama der Blicke und Großaufnahmen. Bis 22.10, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Milch Vier Dokus widmen sich einen Abend lang dem Glaubenskrieg um die Milch: Nach der Frage Milch bringt’s – oder nicht? werden um 21.05 Die Tricks mit Milch und Käse und um 21.55 Burnout im Stall? – Milchbauern in der Krise unter die Lupe genommen. Zum Schluss geht es um 22.45 in Der Irrsinn mit der Milch um globale Aspekte der Milchwirtschaft. Bis 23.20, ORF 3

20.15 COMICVERFILMUNG

The Dark Knight Rises (GB/USA 2012, Christopher Nolan) Der britische Regisseur Christopher Nolan dunkelte das Batman-Universum deutlich ab. Mit The Dark Knight Rises führte er seine Trilogie mit Christian Bale in der Hauptrolle konsequent düster zu Ende. Das Ergebnis gilt vollkommen zu Recht als eine der besten Comicverfilmungen überhaupt. Bis 23.35, ATV

21.10 MAGAZIN

Thema Spezial: Frauen in der Wissenschaft – damals und heute Anlässlich des 100. Jahrestags des Weltfrauentags berichtet ein Thema Spezial über das Leben heutiger Wissenschafterinnen. Vor dem Hintergrund der Errungenschaften und Leistungen bedeutender Österreicherinnen in der Vergangenheit werden Parallelen und Unterschiede aufgezeigt und was Frauen in der Wissenschaft heute motiviert. Bis 22.00, ORF 2

22.10 LITERATURVERFILMUNG

Thérèse Raquin (F/I 1953, Marcel Carné) Die junge Thérèse Raquin (Simone Signoret) lebt ein trostloses Eheleben in Lyon. Als sie sich in einen italienischen Lastwagenfahrer (Raf Vallone) verliebt, wird ihr Leben auf den Kopf gestellt. Eindringliche Verfilmung von Émile Zolas Roman durch Marcel Carné (Kinder des Olymp). Im Anschluss widmet sich die Doku Filmstar mit Charakter der Hauptdarstellerin Simone Signoret. Bis 23.55, Arte

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Von Denkerinnen, Damen-Disziplinen und Desastern Beleuchtet werden Frauen in der Philosophie, die Netflix-Serie Das Damen-Gambit und die künstlerische Aufarbeitung der atomaren Katastrophe in Fukushima vor zehn Jahren. Um 23.15 ist die Doku Der neue Feminismus – Zwischen Pop und Marketing zu sehen. Bis 0.00, ORF 2