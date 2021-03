In dieser Galerie: 2 Bilder Foto: REUTERS / Stringer

Bei Explosionen im westafrikanischen Äquatorialguinea sind laut Medienberichten mehrere Menschen gestorben. In der Stadt Bata gab es nach Angaben des lokalen Mediums "Ahoraeg.com" am Sonntag drei aufeinanderfolgende Explosionen. Gebäude seien beschädigt worden, Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden.

Die Ursache für die Explosionen und die Opferzahl waren demnach zunächst unklar. Auf Bildern und Videos, die auf Twitter verbreitet wurden, waren eine hohe Rauchsäule und fliehende Menschen zu sehen. Nach Berichten des örtlichen Portals "Real Equatorial Guinea" liegt eine Anlage des Militärs in der Nähe der Explosionen. (APA, 7.3.2021)