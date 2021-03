Pretty Yende als Violetta an der Wiener Staatsoper. Pöhn

Diese Opernsaison ist leider als eher tiefgefroren zu bezeichnen. Dennoch scheint das Vorhaben der neuen Leitung der Wiener Staatsoper zu gelingen, am Ende zehn Premieren präsentiert zu haben. Man bleibt aktiv, soweit das eben geht. Im April kommt "Parsifal", dann kämen noch drei weitere Neuheiten.

Im Falle dieser aus Paris kommenden "Traviata"-Inszenierung von Regisseur Simon Stone erlebt der privilegierte Besucher eine Übertragung der alten Geschichte (vom schwindsüchtigen Mädchen Violetta) in den aktuellen Kosmos des digitalen Scheinwerferlichts. Das funktioniert so weit.

Violetta Valéry ist Influencerin, ein gläserner Mensch, der die User an ihrem Leben teilhaben lässt. Sie wirbt für Parfums, großformatig leuchten auch ihre Augenbrauen kaufanregend während der Ouvertüre. Auf dem digitalen Marktplatz wird natürlich auch das ganz Private zum Produkt: Violetta beim Arzt, Violetta bei der Blutabnahme und Violetta hier mit der Tumordiagnose, nach welcher sie sich erst recht wieder in die Pariser Partywelt stürzt. Dort trifft sie Alfredo.

Kleine Symbole für Paris



Stone inszeniert auf einer bisweilen knatternden Drehbühne einen optischen Tanz zwischen Video, großflächig projizierter Social-Media-Kommunikation und sparsamen, aber markanten Andeutungen konkreter Orte.

Basis ist dabei eine weiße Spielfläche (Bühne: Robert Cousins), die zum nächtlichen Paris mutieren kann. Violetta schlendert da an einem Denkmal von Jeanne d'Arc vorbei oder legt bei einer Fastfood-Bude eine Pause ein.

Später zieht sie sich mit Alfredo aufs Land zurück, und auch hier geht es optisch sparsam zu: Ein Schubkarren und ein Traktor reichen, um das Milieu zu beschreiben, wobei als Kontrast auch hier Videos fungieren: Man erfährt, dass Violetta ein bisschen zu viel eingekauft und das Konto überzogen hat. Mahnbriefe, Kontosperre – alles zu sehen. Stone nutzt diese Momente, um Bildstärke und seine eigene Erzählung zu verbinden.

Violettas szenische Kraft

Szenische Kraft? In dieser Koproduktion mit der Opéra national de Paris ist Pretty Yende als Violetta Valéry das energetische Zentrum. Ob als Celebrity oder als dahinsiechende Frau, die quasi in der Todeszone mit verzweifelter Wut gegen die Folgen der Diagnose kämpft: Es kommt zur Verschmelzung von Dramatik, Koloratur (weitestgehend sicher) und der Darstellung von Glück und Qualen.

Zum Finale hin, bei dem Stone Violetta videomäßig die glücklichen Momente nacherleben lässt, findet Yende auch zu diskreter Lyrik, zu intimen Tönen. Endlich rundet sich das leicht Flatternde ihrer Stimme.

An ihrer Seite Juan Diego Flórez (als Alfredo Germont): Wenn es darum geht, Violetta erstmals anzuschmachten, ist er in seinem gefühlsprallen Element. Seine klare, sichere Stimme, sein spezielles Timbre, alles wird edel zum Einsatz gebracht. An Volumen jedoch fehlt es mitunter natürlich, da wirkt Flórez (der für Frédéric Antoun einsprang) wie ein virtuoser Halbschwergewichtler, der versucht, im Schwergewicht zu punkten.

Aus ferner Zeit

Darstellerisch ist Flórez etwas flexibler unterwegs als der kultiviert klingende Igor Golovatenko (als Giorgio Germont). Beide wirken mitunter aber, als wären sie rübergebeamt worden aus einer fernen Opernzeit, als zwischen Arienabend und szenischer Umsetzung kaum ein Unterschied bestand. Da hat Stone nicht viel Detailarbeit geliefert.

Auf dem Maskenball, bei dem Alfredo mit Donald-Duck-Maske auftritt, ging es dann doch lebendiger zu als zwischen Vater und Sohn – der gute Staatsopernchor ist ja recht quirlig in Szene gesetzt worden.

Gutes Niveau im Ensemble

Da Dirigent Giacomo Sagripanti, Hausdebütant, mit dem Staatsopernorchester für einen kompakten sängerfreundlichen Rahmen sorgte, entstanden doch auch Momente szenisch-musikalischer Höchstintensität, wenn Yende zugegen war.

Orchestral passte also so weit alles, ohne in Bereiche des Besonderen abzuheben. Bei den anderen Rollen herrscht gutes Niveau, besonders gut wirkte Doktor Grenvil, also Ilja Kazakov.

Simon Stone inszeniert übrigens in der nächsten Saison Alban Bergs "Wozzeck". Spannend. Die Moderne liegt ihm, denkt man an seine Meisterinszenierung von Aribert Reimanns "Lear" bei den Salzburger Festspielen von 2017. (Ljubiša Tošić, 8.3.2021)