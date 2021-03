Wegen der deutlich infektiöseren britischen Virusvariante wird die Heimquarantäne in Wien verlängert. Foto: DER STANDARD / Heribert Corn

Wien – Nach dem Burgenland wird auch Wien die Quarantäne für Corona-Infizierte und Kontaktpersonen auf 14 Tage ausweiten. Das erfuhr DER STANDARD aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Ein entsprechender Beschluss des Krisenstabs wird noch am Montag erfolgen. Im Burgenland wurde die Verlängerung auf 14 Tage am Sonntag beschlossen.

Grund für die Ausweitung der behördlich angeordneten Quarantäne von zehn auf 14 Tage ist die Ausbreitung der hochinfektiösen britischen Virus-Mutation B.1.1.7. Man setze hier eine Empfehlung des Gesundheitsministeriums um, hieß es aus dem Büro Hackers.

Ein früheres "Freitesten" wird aber möglich sein: Die Regelung dürfte hier ähnlich wie im Burgenland ausfallen, wo die Ausweitung der Quarantäne "bis auf Widerruf" bereits am Sonntag bekannt wurde. Infizierte werden demnach in Wien am zehnten Tag der Quarantäne erneut per PCR-Test getestet. Wenn dieser negativ ist oder der Ct-Wert, der die Infektiosität bestimmt, über 30 ist, kann die Absonderung ab dem zehnten Tag beendet werden.

Kontaktpersonen der Kategorie 1 können ihre Absonderung ebenfalls auf zehn Tage verkürzen, wenn nach zehn Tagen die abgenommene Probe negativ ausfällt. Hier kann auch ein Antigentest eingesetzt werden. Wann die Quarantäne-Ausweitung in Wien in Kraft tritt, ist noch nicht fix. "Am Montag gilt sie noch nicht", hieß es zum STANDARD.

583 Neuinfektionen in Wien

Mit Stand Montag sind in Wien seit Beginn der Pandemie 96.772 positive Testungen bestätigt. In den vergangenen 24 Stunden wurden 583 Neuinfektionen in die Statistik aufgenommen. Aktuell sind noch 5.895 Personen erkrankt.

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 1.729. Das ist ein Anstieg um sieben Fälle seit gestern, Sonntag. (krud, 8.3.2021)