One Plus wirbt prominent mit der neuen Hasselblad-Partnerschaft. Foto: Screenshot/Youtube

Schon Anfang Februar kamen Gerüchte darüber auf, dass das One Plus 9 eine Kamera mit Hasselblad-Branding spendiert bekommt. Am 23. März sollen die Geräte nun offiziell präsentiert werden, für die Partnerschaft mit dem schwedischen Kamerahersteller wirbt der Hersteller schon jetzt. Neben dem One Plus 9 wird die Präsentation eines One Plus 9 Pro und eines One Plus 9R erwartet. Wenn der Konzern sein Vorgehen der letzten Jahre beibehalte, könnten noch am selben Tag Vorbestellungen entgegengenommen werden, berichtet "9to5Google".

Sowohl die Ende März erwarteten Geräte als auch die kommenden drei Generationen der One-Plus-Smartphones sollen in Partnerschaft mit Hasselblad entwickelt werden. Zusätzlich wolle man in den nächsten drei Jahren insgesamt 150 Millionen Dollar in die Kameraentwicklung investieren. "Ab 2021 unternehmen wir konzertierte Anstrengungen, um das Smartphone-Kameraerlebnis für unsere Nutzer mit dem Fachwissen des wirklich legendären Partners Hasselblad erheblich zu verbessern", kommentiert One-Plus-CEO Pete Lau die Entwicklung.

OnePlus

Enge Kooperation in der Entwicklung

Es handle sich nämlich nicht nur um Nutzungsrechte des Markennamens, viel eher habe es eine enge Kooperation in der Entwicklung von Smartphone-Kameras gegeben. Hierfür seien extra Labore eröffnet werden, unter anderem in den USA und Japan. Allzu viel Details sind über die verbauten Kameras sonst jedoch nicht bekannt. Bei der Hauptkamera soll es sich offenbar um eine speziell angefertigte Sony-Kamera des Modells IMX789 handeln, so "9to5Mac".

Neben einem – im Vergleich zu Vorgängermodellen – größeren Sensor soll das One Plus 9 auch die Verwendung des 12-Bit-Raw-Formats erlauben. Zudem sollen Videoaufnahmen in 4K mit maximal 120 Bildern pro Sekunde und mit 8K bei maximal 30 Bildern pro Sekunde möglich sein. Die Partnerschaft mit Hasselblad will der Konzern in den kommenden Jahren zudem stets weiterentwickeln. Dies beinhalte sowohl Verbesserungen auf Softwareseite als auch Zusammenarbeit im Bereich der Hardware-Entwicklung. (red, 8.3.2021)