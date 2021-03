Novak Djokovic ist schon etwas länger die Nummer eins. Foto: EPA/JAMES ROSS

London – Langzeitleader Novak Djokovic hat am Montag den Rekord von Roger Federer mit nunmehr 311 Wochen an der Spitze im ATP-Ranking endgültig auch offiziell geknackt. Federer musste zudem vor seinem Comeback in Doha zur Kenntnis nehmen, dass er von Stefanos Tsitsipas als Nummer 5 abgelöst wurde. Ähnliches widerfährt Rafael Nadal kommende Woche, wenn er Platz zwei für Daniil Medwedew räumen muss.

Dominic Thiem blieb Vierter, Dennis Novak ist weiterhin 98. Dafür hat Sebastian Ofner fast die Rückkehr in die Top 150 geschafft. Er war ja, wie eine Woche zuvor Jurij Rodionov, bis ins Challenger-Finale in Nur-Sultan vorgedrungen. Er verbesserte sich um 19 Ränge an die 152. Position. (APA, 8.3.2021)

Tennis-Weltranglisten vom 8. März:

Herren:

1. (1) Novak Djokovic (SRB) 12.030 Punkte

2. (2) Rafael Nadal (ESP) 9.850

3. (3) Daniil Medwedew (RUS) 9.735

4. (4) Dominic Thiem (AUT) 9.125

5. (6) Stefanos Tsitsipas (GRE) 6.660

6. (5) Roger Federer (SUI) 6.630

7. (7) Alexander Zverev (GER) 5.615

8. (8) Andrej Rublew (RUS) 5.019

9. (9) Diego Schwartzman (ARG) 3.640

10. (10) Matteo Berrettini (ITA) 3.480

Weiter:

98. ( 98) Dennis Novak (AUT) 785

141. (139) Jurij Rodionov (AUT) 520

152. (171) Sebastian Ofner (AUT) 478

Damen:

1. (1) Ashleigh Barty (AUS) 9.186

2. (2) Naomi Osaka (JPN) 7.835

3. (3) Simona Halep (ROU) 7.255

4. (4) Sofia Kenin (USA) 5.760

5. (5) Elina Switolina (UKR) 5.370

6. (6) Karolina Pliskova (CZE) 5.205

7. (7) Serena Williams (USA) 4.915

8. (8) Aryna Sabalenka (BLR) 4.810

9. (9) Bianca Andreescu (CAN) 4.735

10. (10) Petra Kvitova (CZE) 4.571

Weiter:

151. (151) Barbara Haas (AUT) 500

240. (238) Julia Grabher (AUT) 286