Andreas Gröbl (rechts) kommentiert, Nico Hülkenberg ist der Experte an seiner Seite. Foto: Servus TV

Fuschl am See – Nachdem kürzlich mit dem ORF eine Einigung erzielt wurde, wer welche Rennen zeigt, stellt Neo-Formel1-Sender Servus TV sein Team für die Königsklasse des Motorsports vor. Nico Hülkenberg, mit der Erfahrung von 179 Formel-1-Rennen ausgestattet und vergangene Saison noch im Cockpit aktiv, kommentiert und analysiert an der Seite von Andreas Gröbl. Und Christian Klien, Österreichs bisher letzter Formel-1- Pilot, ist an der Seite von Moderatorin Andrea Schlager Teil des On-Air-Teams von Servus TV, informierte der Privatsender am Montag in einer Aussendung.

Der Deutsche Nico Hülkenberg war vergangene Saison noch im Cockpit aktiv. Er sammelte für Williams, Force India, Sauber, Renault und Racing Point in insgesamt 179 Rennen 521 WM-Punkte. Christian Klien fungiert als Experte an der Seite von Moderatorin Andrea Schlager. Er ist der bisher letzte rot-weiß-rote Formel-1-Pilot. Der Vorarlberger saß in den Cockpits von Jaguar, Red Bull Racing und HRT und hat 49 Grand-Prix-Starts zu Buche stehen.

Tanja Bauer leitet die Formel1-Redaktion von Servus TV. Der erste Grand Prix findet am 26. März in Bahrain statt. Servus TV teilt sich die Rechte mit dem ORF, den Österreich-GP übertragen beide Sender. (red, 8.3.2021)