Iggy Pop interpretiert gemeinsam mit Jazzmusiker Lonnie Smith "Sunshine Superman" von Donovan. Foto: afp

Musik

Auf seinem neuen Album tut sich der Jazz-Tastenkaiser Lonnie Smith genresprengend mit dem Punk Iggy Pop zusammen. Gemeinsam interpretieren sie Sunshine Superman von Donovan. Die noch schönere Frucht dieser Zusammenarbeit ist jedoch ihre Version von Why Can’t We Live Together – einem Hit des Soul-Orglers Timmy Thomas. Beide Songs befinden sich auf dem Ende März erscheinenden Lonnie-Smith-Album Breathe, das unter dem Eindruck der Ermordung von George Floyd entstanden ist. (flu)

Blue Note Records

Literatur

Für das Literaturhaus am Inn in Innsbruck führt Autorin Gertraud Klemm aktuell das Corona-Tagebuch Journal aus diesen Tagen. Zu welchen Überlegungen das Landleben, dem sie gerade frönt, bis Freitag noch führen wird, ist nicht abzusehen. Aber es schaut gut aus: "So viel Inspiration hätte ich gar nicht in Wien, red ich mir ein. Und diese Luft. So süß und frisch, und der Hund: so glücklich." Letzte Woche war übrigens Radek Knapp dran, davor Selma Mahlknecht und Barbi Marko-vić. (wurm)

literaturhaus-am-inn.at