Am seidenen Zipfel

Bedruckte Seidentücher von Studio Hilal Foto: Miftah Bahardeen / Studio Hilal

Sie können am Körper getragen oder als Kunstwerk gerahmt aufgehängt werden: Die bedruckten Seidentücher der in Berlin lebenden Schwestern Zuhra und Moshtari Hilal sind besondere Stücke, die Motive basieren auf Fotocollagen. Produziert werden die Tücher des Designprojekts Studio Hilal in kleinen Auflagen in Italien.

www.studiohilalshop.bigcartel.com





Schön geschmückt

Boots "Allison" Foto: Hersteller

Die Designerin Stine Goya gehört zu den bekanntesten Modedesignerinnen Dänemarks. Ihre Boots "Allison" sind mit Kristallen besetzt. 350 Euro

www.stinegoya.com





Schön gedreht

Vase mit verflochtenen Glasbändern Foto: Hersteller

Für die einen sind Vasen Staubfänger, für andere wohnliche Skulpturen. Handgefertigtes Modell mit verflochtenen Glasbändern von Ferm. 95 Euro

www.fermliving.com





Schön gerundet

"Flower Table" Foto: Hersteller

Vom großartigen Entwerfer Alexander Girard stammt der "Flower Table", den Vitra in seine neue Kollektion aufgenommen hat. 799 Euro

www.vitra.com





Schön gedruckt

Handgefertigte Stempel Foto: Hersteller

Motive zu Anlässen wie Ostern oder eigene Designs, mit handgefertigten Stempeln lassen sich Billetts und Einladungen individualisieren. 10 Euro

www.traum-manu-faktur.at





Schön geschnürt

Bucket Bag Foto: Hersteller

Das Unternehmen Jimmy Choo kann nicht nur Schuhe. Wer einen mobilen Aufenthaltsraum für Habseligkeiten sucht, greift zur Bucket Bag. 1295 Euro

www.row.jimmychoo.com





Schön geschäumt

"Deto2x Pack" Foto: Hersteller

Bei fahler Haut oder unebenem Teint empfiehlt Valmont die sauerstoffspendende Schaummaske. "Deto2x Pack" mit 6 Kapseln. 150 Euro (UVP)

www.lamaisonvalmont.com

(RONDO, 18.3.2021)