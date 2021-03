Hart

Spar Natur pur Bio-Maiswaffeln Foto: Hersteller

Die in Italien produzierten Maiswaffeln der Spar-Eigenmarke "Natur pur" geraten etwas zäher als die Konkurrenz, und sie enthalten einige härtere Stückchen. Geschmacklich sind sie absolut unauffällig, ein Tester schreibt überhaupt "fad". Nun, wegen des Geschmackserlebnisses kauft man die Waffeln zwar eh nicht, der Gusto auf Gummibärchen bleibt aber groß.

Spar Natur pur Bio-Maiswaffeln, 110 g, Spar, 0,75 Euro (0,68 Euro / 100 g)

3 von 6 Punkten





Knackig

Alnatura Maiswaffeln gesalzen Foto: Hersteller

Von Alnatura gibt es Maiswaffeln natur und mit Meersalz, wobei Erstere wirklich langweilig schmecken. Letztere enthalten 0,3 g Meersalz und damit ungefähr so viel Salz wie jene Waffeln anderer Marken ohne extra Salzaufdruck. Maisgeschmack lässt sich bei den in Tschechien produzierten Waffeln aber gar nicht wahrnehmen, dafür sind sie zumindest knackig.

Alnatura Maiswaffeln gesalzen, 110 g, Müller, 0,79 Euro (0,76 Euro / 100 g)

3 von 6 Punkten





Poppig

DM Bio Maiswaffeln gesalzen Foto: Hersteller

Wer Popcorn mag, wird die Waffeln von DM lieben – denn genau so schmecken sie. Auch die Konsistenz der in den Niederlanden hergestellten Waffeln lässt nichts zu wünschen übrig. In der gesalzenen Version wohlgemerkt, denn die ebenfalls erhältliche ungesalzene Variante schmeckt etwas fad. Gesalzen sind die DM-Waffeln bei allen Verkostenden der Testsieger.

DM Bio Maiswaffeln gesalzen, 110 g, DM, 0,85 Euro (0,77 Euro / 100 g)

5 von 6 Punkten





Dünn

Verival Bio-Maiswaffeln Foto: Hersteller

Preislich sind sie weit von der Konkurrenz entfernt, denn die Verival-Waffeln (hergestellt in Italien) kosten fast das Doppelte. Vielleicht liegt dies daran, dass man mehr Waffeln bekommt, denn sie sind deutlich dünner. Positiv formuliert: Man kann dadurch häufiger in die Packung greifen. Das ergibt fast ein bisschen Gummibärchenfeeling – aber eben nur fast.

Verival Bio-Maiswaffeln, 100 g, Billa, 1,39 Euro

4 von 6 Punkten

(Petra Eder, RONDO, 22.3.2021)