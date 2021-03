Pünktlich zum fünften Todestag am 27. Juni startet die Schau mit Fotos und Filmrequisiten am Boulevard Unter den Linden

Bud Spencer, 1929 – 2016. Foto: picturedesk.com

Der 2016 gestorbene Schauspieler Bud Spencer ("Vier Fäuste für ein Halleluja") wird mit einer Schau in Berlin gewürdigt. Fans sollen Leben und Werk des Italieners im Römischen Hof Unter den Linden bewundern können, hieß es am Montag. Pünktlich zu Spencers fünftem Todestag am 27. Juni sollen unter anderem Originalrequisiten und bisher unveröffentlichte Fotos präsentiert werden. Die Ausstellung wurde von Spencers Familie konzipiert und soll mindestens ein Jahr lang laufen. (APA, 8.3.2021)