Annemarie Aufreiter erinnert sich in Sabine Derflingers Dokumentarfilm "Die Dohnal" an die große Kämpferin für Frauenrechte – ORF 2, 22.35 Uhr. Foto: ORF / Plan C Filmproduktion

19.40 REPORTAGE

Re: Letzte Hoffnung in Calais – Der Brexit und das Elend der Emigranten In Calais warten ganze Gruppen an Emigranten darauf, sich auf den Weg zu ihrem Traumziel London zu machen. Seit dem Sommer wagen sich immer mehr von ihnen nachts in Schlauch booten über den Ärmelkanal. Bis 20.15, Arte

20.15 SCI-FI-KOMÖDIE

Galaxy Quest: Planlos durchs Weltall (USA 1999, Dean Parisot) Die abgehalfterten Darsteller der abgesetzten TV-Serie Galaxy Quest (Alan Rickman, Tim Allen und Sigourney Weaver) müssen sich mit dem Herumtingeln auf Fan-Conventions begnügen – bis sie auf seltsame Fremde stoßen, bei denen sie die Chance auf ein neues Engagement wittern, nicht ahnend, dass es sich um echte Aliens handelt. Dean Parisots Sci-Fi-Komödie ist ebenso lustig wie clever. Bis 22.30, Kabel 1

Original-Trailer zu "Galaxy Quest". MrLeSPOCK

20.15 DOKUMENTATION

Fast Fashion – Die dunkle Welt der Billigmode Immer schneller und billiger herstellen, liefern und verkaufen ist das Ziel eines beträchtlichen Teils der Modeindustrie. Doch die Billigmode hat einen hohen Preis, etwa prekäre Beschäftigungsverhältnisse und eine verheerende Umweltbilanz. Bis 21.50, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind die Corona-Impfprobleme, die Politjustiz, die wenigen Karenzväter und der Streit um erneuerbare Energie. Studiogast ist der ehemalige Justizminister und frühere VwGH-Präsident Clemens Jabloner. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Der Tennisspieler Jürgen Melzer und die Autorin und Moderatorin Ulrike Sterblich sind zu Gast bei Stermann & Grissemann. Bis 23.00, ORF 1

22.30 SCI-FI-HORROR

Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt (GB/USA 1979, Ridley Scott) Der Weltraumfrachter Nostromo gabelt auf einem fremden Planeten einen Alien auf, der die Crew um Lieutenant Ripley (Sigourney Weaver) dahinrafft. Mit seinem interstellaren Slasher-Movie schuf Ridley Scott einen Kinomythos, der bis heute nachwirkt – und immer wieder sehenswert ist. Bis 0.50, Kabel 1

22.35 DOKUMENTARFILM

Die Dohnal (A 2019, Sabine Derflinger) Johanna Dohnal war ab 1956 in der SPÖ aktiv, ab 1979 Staatssekretärin für Frauenfragen und von 1990 bis 1994 Bundesministerin für Frauenangelegenheiten. Als erste Feministin in einer europäischen Regierung erzielte sie weitreichende Erfolge für die Rechte der Frauen und war oft das Ziel von Anfeindungen. Die Regisseurin Sabine Derflinger spürt in ihrem Porträt auch der Privatperson nach und schlägt eine Brücke ins Heute. Bis 0.05, ORF 2

23.10 DOKUMENTATION

Scheidung um jeden Preis – Türkische Frauen wehren sich Mehr als jede dritte türkische Frau war schon häuslicher Gewalt ausgesetzt. Die Anwältin Ipek Bozkurt und eine Gruppe von Aktivistinnen treten jetzt der Gewalt entgegen. Bis 0.35, Arte