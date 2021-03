Foto: imago images/MiS

München – Die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA) hat einen "alarmierenden" Einsatz von Schmerzmitteln im deutschen Profi-Fußball festgestellt. In einer Studie zeigte die NADA auf, dass zwischen den Spielzeiten 2015/16 und 2019/2020 durchschnittlich jeder Dritte im Männer- und Frauenbereich in Deutschland vor Spielen Schmerzmittel zu sich nahm. Das ergab die Auswertung von 8.344 Dopingkontrollformularen aus jenen vier Saisonen, die am Montag veröffentlicht wurde.

Über die Ergebnisse berichteten zunächst die ARD-Dopingredaktion und die Investigativ-Plattform Correctiv, deren Recherchen von 2020 die NADA zu der Untersuchung und zu dieser Studie bewogen hatten.

Aus der Auswertung, die in der "Deutschen Zeitschrift für Sportmedizin" erschienen ist, geht hervor, dass in den drei Männer-Profiligen gleichermaßen viele Schmerzmittel genommen werden. Vor DFB-Pokalspielen liege die Quote bei 40 Prozent und damit deutlich höher. So hoch sei auch der Anteil bei Frauen; laut Studie nahmen vier von zehn Fußballerinnen Schmerzmittel. In den Junioren-Bundesligen seien es indes nur 14 Prozent.

Am deutlich häufigsten sei Ibuprofen konsumiert worden, danach folgen Diclofenac (Wirkstoff etwa in Voltaren), Paracetamol und Etoricoxib. Nicht abgefragt wurde, wie hoch die Intensität der Medikamente war und wie viel davon in der Woche vor den Spielen jeweils eingenommen wurde. NADA-Geschäftsführerin Andrea Gotzmann, eine der Autorin der Studie, fordert mehr Aufklärung für die Sportlerinnen und Sportler. (APA/dpa, 8.3.2021)