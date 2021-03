Zweierlei Bohnen, fein gewürzt und in knusprige Filoteigblätter verpackt – fertig ist die herzhafte Baklava, begleitet von aromatischem Karottensalat

Die im Iran geborene britische Kochbuchautorin Sabrina Ghayour wird in ihrer Heimat als inoffizielle Botschafterin der persischen Küche bezeichnet. In mehreren Kochbüchern, Kochkursen und Fernsehauftritten bringt die passionierte Köchin ihre Rezepte ihren Fans nahe. So auch im neuesten Buch "Simply". Hier legt sie besonderes Augenmerk auf die schnelle und unkomplizierte Zubereitung der Speisen. Die Zutaten sollten einfach zu erhalten sein, auf kulinarische Traditionen legt sie dabei weniger Wert. Argumente wie "Nur diese Zutat muss verwendet werden" oder "Das darf man auf keinen Fall machen" schrecken ihrer Meinung nach vom Nachkochen ab.

Diese Herangehensweise gefällt mir sehr, denn es wäre schade, ein Gericht nicht zu kochen, nur weil eine Zutat nicht vorrätig ist. Den Karottensalat habe ich beim ersten Mal mit Rauchmandeln statt Pistazien gemacht – er hat köstlich geschmeckt. Und wenn keine Dose mit Augenbohnen im Supermarktregal vorhanden ist, dann sind weiße Bohnen oder Wachtelbohnen in der Baklava auch gut. Die Fisolen kommen um diese Zeit aus dem Tiefkühlregal, und auch die Tomaten aus der Dose schmecken derzeit besser als die frischen.

Sabrina Ghayour

"Simply – Einfache Rezepte aus den Küchen Persiens"

Hölker-Verlag 2021, 240 Seiten, 28,80 Euro

ISBN 978-3-88117-248-6 Foto: Hölker Verlag

Die Hauptzutaten sind Gemüse, Hülsenfrüchte, Reis, aber auch Fisch und Fleisch wird serviert. Salate sind meist üppig und werden mit Samen und Nüssen verfeinert. Bei den Desserts kommen Pistazien, Tahini und – die aus der persischen Küche nicht wegzudenkenden – Berberitzen zum Einsatz.

Im folgenden Rezept harmonieren die Fisolen angenehm mit der Molligkeit der Bohnen, der knusprige Teig gibt dem Gericht einen Biss. Die Dille im Salat verleiht den Karotten Frische, Pistazien, Mandeln oder Nüsse runden die Textur angenehm ab.

Im Originalrezept wird die Baklava mit etwas Honig beträufelt. Das hat uns nicht begeistert, daher lasse ich es hier weg.

Für circa acht Portionen Baklava benötigt man:

Olivenöl

2 Zwiebeln

6 dicke Knoblauchzehen

400 g Fisolen (grüne Bohnen)

3 EL Tomatenmark

1 TL gemahlene Kurkuma

1 TL gemahlener Zimt

1 TL Paprikapulver

1 Dose gehackte Tomaten (400 g)

1 Dose Augenbohnen (400 g)

2 EL Zucker

25 g Butter plus 50 g zum Bestreichen

6 Blatt Filoteig (etwa 48 x 25 cm)

200 g zerbröckelter Feta

Salz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Für 4–6 Portionen Karottensalat:

500 g Karotten

1 kleine rote Zwiebel

75 g Pistazien

1 kleiner Bund Dill (ca. 30 g)

2 TL Schwarzkümmelsamen

Für das Dressing:

2 EL Olivenöl, Saft und Abrieb von 1 Biolimette

1 großer EL flüssiger Honig

Meersalzflocken und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

bohnenbaklava.pdf Größe: 0,33 MB Das Rezept als PDF zum Ausdrucken.