Aufgrund des Todesfalls wurden vorsorglich 37.000 Dosen des Impfstoffs von Astra Zeneca mit der Chargennummer ABV 5300 aus dem Verkehr gezogen. APA / EPA / Fasani

Am Wochenende herrschte Aufregung um den Tod einer Krankenpflegerin, die mehr als zehn Tage zuvor eine Covid-19-Impfung erhalten hatte. Es handelt sich um eine 49-jährige Frau, die am Landesklinikum Zwettl arbeitete. Am letzten Februar-Wochenende wurde sie von einer Intensivstation des AKH Wien übernommen, ehe sie einen Tag später an einer Gerinnungsstörung verstarb.

Frage: Was ist in diesem tragischen Fall der aktuelle Stand der Ermittlungen?

Antwort: Laut Auskunft des AKH laufen Untersuchungen. Aber noch gibt es keinen Nachweis für einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Todesfall und der Impfung. Aufgrund der zeitlichen Nähe findet aber eine Obduktion statt, um die Todesursache aufzuklären. Genaue Ergebnisse sollen in rund zehn Tagen vorliegen. Der Tod der Krankenpflegerin wird keine strafrechtlichen Konsequenzen nach sich ziehen. Die Staatsanwaltschaft Krems will kein Verfahren einleiten.

Frage: Am Wochenende wurde noch ein weiterer Fall in Zwettl bekannt. Gibt es hier Zusammenhänge?

Antwort: Auf den ersten Blick ja. In dem Fall handelt es sich um eine 35-jährige Kollegin ebenfalls vom Landesklinikum Zwettl, die eine Lungenembolie entwickelte. Sie wird stationär auf der internen Abteilung des Krankenhauses behandelt und befindet sich auf dem Weg der Besserung.

Frage: Wurden aus diesen Verdachtsfällen Konsequenzen gezogen?

Antwort: Ja. Als Vorsichtsmaßnahme wurde die betroffene Charge mit der Nummer ABV 5300 vom Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) aus dem Verkehr gezogen. Dabei handelt es sich um 37.000 Impfdosen. Termine, die wegen dieses Impfstopps abgesagt werden müssen, sollen sobald wie möglich nachgeholt werden. Impfdosen anderer Chargen des Astra-Zeneca-Impfstoffs AZD1222 können weiter verabreicht werden.

Frage: Wie wahrscheinlich ist ein Zusammenhang zwischen der Impfung und den beiden schweren Erkrankungsfällen?

Antwort: Das lässt sich noch nicht sicher sagen. Statistisch betrachtet scheint ein solcher Zusammenhang aber sehr unwahrscheinlich. Fest steht nämlich zum einen, dass bereits weit mehr als zehn Millionen Dosen von AZD1222 vor allem in Großbritannien verimpft worden sind, ohne dass ähnliche Fälle gemeldet worden wären. Zum anderen zählen Gerinnungsstörungen nicht zu den bekannten Nebenwirkungen dieses Vakzins.

Frage: Was weiß man von den anderen Todesfällen, die bisher in zeitlicher Nähe zu Covid-19-Impfungen auftraten?

Antwort: Solche Fälle wurden aus mehreren Ländern gemeldet. In allen Todesfällen konnte letztlich kein eindeutiger kausaler Zusammenhang mit der Impfung festgestellt werden. In den meisten Fällen handelte es sich um alte und sehr gebrechliche Patienten.

Frage: Wie sehr unterscheidet sich der Impfstoff von Astra Zeneca in den Nebenwirkungen von den anderen Impfstoffen?

Antwort: Insgesamt nur relativ wenig. Leichte Nebenwirkungen treten bei allen drei Vakzinen auf. Der Eindruck, dass jene von AZD1222 stärker sind, dürfte vor allem zwei Faktoren geschuldet sein: Zum einen wurde dieser Impfstoff bisher vor allem an Personen unter 65 Jahren verimpft. Und bei den Jüngeren sind die Nebenwirkungen bei allen Vakzinen im Schnitt etwas stärker als bei den Älteren. Zum anderen zeigen sich bei AZD1222 Nebenwirkungen stärker beim ersten Stich, während bei den beiden mRNA-Impfstoffen die Nebenwirkungen beim zweiten Stich, dem sogenannten "Booster", stärker sind. (Klaus Taschwer, 9.3.2021)