[Inland] Die Demo-Tumulte von Samstag haben ein politisches Nachspiel.

[Wirtschaft] Hygiene Austria: Erst fallen die Masken, dann fliegen die Fetzen. Nach der Umetikettierung chinesischer Masken versucht Lenzing, die Notbremse zu ziehen und wirft Palmers vor, wichtige Unterlagen nicht herauszurücken.

Nach Hamsterkäufen im Vorjahr: Bauernbund fordert Plan für Lebensmittelmittelversorgung.

[Corona] Wer hinter der massenhaften Kritik an der Corona-Novelle steckt.

Todesfall nach Impfung sorgt für Verunsicherung

[Kommentar] Lohntransparenzgesetz: Gehälter endlich offenlegen.

[Podcast] Kommt die Corona-Impfung schon bald für alle?

[Wissenschaft] Bisher fernste Radioquelle im Universum entdeckt.

[Wetter] Vor allem am Vormittag scheint die Sonne noch häufiger, dann ziehen immer wieder Wolkenfelder durch. Die meisten Wolken gibt es im Südosten, hier kommt es am Vormittag auch zu leichten Niederschlägen. Am Nachmittag sind mit Wolkenaufzug dann eher in der Westhälfte ein paar Regentropfen oder Schneeflocken dabei. Schneefallgrenze 500 bis 1000m. Der Wind weht schwach bis mäßig. Frühtemperaturen minus 5 bis plus 1, Tageshöchsttemperaturen kaum über 2 bis 8 Grad.

[Zum Tag] Juri Alexejewitsch Gagarin war ein sowjetischer Kosmonaut, der 1961 an Bord der "Wostok 1" als erster Mensch in den Weltraum flog und die Erde umkreiste. Er wurde am 9. März 1934 in Kluschino, Smolensk in der Russischen SFSR, Sowjetunion (heute Russland) geboren und verstarb mit 34 Jahren am 27. März 1968 in Nowosjolowo, Oblast Wladimir. In diesem Jahr hätte er seinen 87. Geburtstag gefeiert.