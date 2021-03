Havertz traf auch selbst, spielte den Ball zuvor aber mit der Hand, was dem VAR nicht gefiel. Foto: AFP

London – Chelsea hat Rang vier in der englischen Fußball-Premier-League erfolgreich verteidigt. Die Londoner setzten sich am Montag gegen Everton mit 2:0 durch, blieben im zwölften Pflichtspiel in Folge ungeschlagen und behielten zum zweiten Mal in Serie gegen ein Team aus Liverpool die Oberhand. Die Truppe von Coach Thomas Tuchel vergrößerte den Vorsprung auf die auf Rang sechs zurückgefallenen "Toffees" auf vier Punkte, wobei die ein Spiel weniger ausgetragen haben.

Mit nun 50 Punkten sitzt man dem Zweiten Manchester United (54) und Dritten Leicester City (53/Christian Fuchs) weiter ordentlich im Nacken. Diese Teams haben wie Chelsea schon 28 Partien bestritten. Aktivposten bei den "Blues" an der Stamford Bridge war der deutsche Teamspieler Kai Havertz. Dessen Abschluss in der 31. Minute wurde von Ben Godfrey unglücklich ins eigene Tor gelenkt. Vor dem zweiten Treffer holte der im Strafraum von Tormann Jordan Pickford gelegte Havertz einen Elfmeter heraus, den Jorginho (65.) souverän verwandelte.

Chelsea baute damit die ungeschlagene Pflichtspiel-Serie auf zwölf Partien aus, wobei dabei gleich neun Siege herausschauten. Ein großer Verdienst des erst seit elf Spielen amtierenden Ex-PSG-Coaches Tuchel. Everton wurde von West Ham United überholt, da die "Hammers" zu Hause gegen Leeds United schmeichelhaft mit 2:0 gewannen. Der Neo-Fünfte liegt nur zwei Punkte hinter Chelsea und hat noch ein Nachtragsspiel in der Hinterhand. (APA, 8.3.2021)