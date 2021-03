Steht zunehmend unter Druck: New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo. Foto: AFP / Seth Wenig

New York – Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James hat zwei unabhängige Juristen damit beauftragt, die Belästigungsvorwürfe gegen Gouverneur Andrew Cuomo zu untersuchen. Sie habe den ehemaligen Bundesanwalt Joon Kim und die Anwältin für Diskriminierung am Arbeitsplatz, Anne Clark, ausgewählt, um die von mittlerweile fünf Frauen erhobenen Vorwürfe zu prüfen, erklärte James am Montag. Sie sollen dabei die Macht erhalten, Zeugen vorladen zu können.

Rücktrittsforderungen abgelehnt

Die beiden Juristen würden ihr wöchentlich Bericht erstatten, eine Dauer der Untersuchung nannte James nicht. Wegen der Vorwürfe wurden inzwischen auch aus den Reihen von Cuomos Demokraten Rücktrittsforderungen laut. Cuomo lehnt dies bisher ab. Der Politiker entschuldigte sich aber mehrfach für frühere Äußerungen zu Frauen. Er habe nie jemandem wehtun oder jemanden in Verlegenheit bringen wollen und fühle sich "schrecklich" und "beschämt". Zugleich betonte der 63-Jährige, er habe "nie jemanden unangemessen berührt".

Corona-Todeszahlen geschönt

Cuomo war zuletzt auch wegen seines Umgangs mit der Corona-Pandemie unter Druck geraten. Dem Gouverneur wird vorgeworfen, die Zahl von Todesopfern in Altersheimen kleingeredet und verschleiert zu haben. Inzwischen ermittelt dazu auch die Justiz. Zum Höhepunkt der Corona-Krise in New York im vergangenen Frühjahr war Cuomo noch für seinen entschlossenen Kampf gegen die Pandemie gefeiert worden. (APA, 9.3.2021)