Laut Berichten besuchten die Co-Fraktionschefin Alice Weidel und weitere Bundestagsabgeordnete in Russland Entwickler des Sputnik-Impfstoffs

Eine Bundestagsdelegation bestehend aus AfD-Co-Fraktionschefin Alice Weidel und Parteikollegen bereist Russland. Foto: AFP / Tobias Schwarz

Moskau/Berlin – Nach dem umstrittenen Russland-Besuch führender AfD-Politiker im Dezember ist laut einem Medienbericht erneut eine Bundestagsdelegation der rechtspopulistischen deutschen Partei nach Moskau gereist. Wie die "Süddeutsche Zeitung" (Dienstagsausgabe) berichtete, nehmen an der Reise Co-Fraktionschefin Alice Weidel, Petr Bystron, Obmann der AfD im Auswärtigen Ausschuss, und Robby Schlund, Vorsitzender der Deutsch-Russischen Parlamentariergruppe im Bundestag, teil.

Besuch bei Impfstoffentwicklern

Die Delegation werde während des dreitägigen offiziellen Programms von Dienstag bis Donnerstag unter anderem das Gamaleja-Institut besuchen, das den Corona-Impfstoff Sputnik V entwickelt hat, heißt es in dem Bericht. Zudem werde Weidel sich mit dem Vorsitzenden des Auswärtigen Duma-Ausschusses treffen. Die AfD-Fraktion war am Montagabend zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Der letzte Moskau-Besuch von AfD-Delegierten hatte in Deutschland für eine Kontroverse gesorgt. Parteichef Tino Chrupalla hatte während des Besuchs scharfe Kritik an den politischen Verhältnissen in Deutschland geübt und die Sanktionen gegen Russland verurteilt. (APA, 9.3.2021)