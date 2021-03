Für österreichische Honorarkonsuln gilt die Immunität nur bei Amtshandlungen. Foto: imago images/Action Pictures

Wer sich bei einer Polizeikontrolle weigert, seine Atemluft auf den Alkoholgehalt untersuchen zu lassen, begeht eine Verwaltungsstrafe, die zum Entzug des Führerscheins führen kann. Das gilt auch für österreichische Honorarkonsuln, bestätigte der Verwaltungsgerichtshof (VwGH). Sie genießen zwar Immunität, das aber nur hinsichtlich ihrer Amtshandlungen. (VwGH 21.10.2020, Ra 2020/11/0186)

Ein österreichischer Staatsbürger, der die diplomatischen Interessen eines afrikanischen Staates in Österreich vertritt, wurde auf dem Weg von einem Termin in einem Lokal zur Außenstelle des Konsulats von der Polizei kontrolliert. Als er dazu aufgefordert wurde, einen Alkotest zu machen, verweigerte er und berief sich auf seine konsularische Immunität. Die Polizei entzog ihm daraufhin für die Dauer von sechs Monaten den Führerschein und ordnete begleitende Maßnahmen an.

Autofahren keine Amtshandlung

Der Diplomat ging juristisch gegen die polizeiliche Entscheidung vor. Es habe sich bei der Fahrt "nicht um das Lenken eines Kraftfahrzeugs im eigentlichen Sinn" gehandelt, sondern um eine Amtshandlung. Denn der "konsularische Termin" in dem Lokal habe in der Außenstelle des Konsulats fortgesetzt werden sollen. Sowohl das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich als auch der Verwaltungsgerichtshof bestätigten allerdings die Entscheidung der Polizei.

Laut Höchstgericht genießen Honorarkonsuln aufgrund des "Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen" grundsätzlich Immunität. Im Fall von österreichischen Staatsbürgern, die hierzulande die Interessen anderer Länder vertreten, gelte das aber nur bei der Wahrnehmung von konsularischen Aufgaben. Das Lenken eines Kraftfahrzeugs ist laut Höchstgericht nicht als Amtshandlung zu qualifizieren. Der Führerschein wurde daher zu Recht entzogen. (japf, 9.3.2021)