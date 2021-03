Rund 17,1 Millionen Zuschauer verfolgte das Interview mit Meghan und Harry via CBS. Foto: afp, PAUL ELLIS

Washington – Der US-Fernsehsender CBS hat für sein Interview mit Herzogin Meghan und Prinz Harry eine gute Quote eingefahren. Wie US-Medien am Montag übereinstimmend berichteten, kam die zweistündige Sendung mit TV-Moderatorin Oprah Winfrey auf durchschnittlich 17,1 Millionen Zuschauer.

Das bedeutet im Vergleich eine mehr als doppelt so gute Quote wie bei Spitzenreitern anderer Wochen. Einige Medien betonten jedoch, dass die Zuschauerzahl nicht an andere TV-Großereignisse vergangener Jahre herankam. Im ORF wurde das Gespräch am Montag um 13.50 Uhr und um 21.10 Uhr auf ORF 1 ausgestrahlt. (APA, 9.3.2021)