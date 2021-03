17,1 Millionen Zuschauer bei Oprah-Interview mit Meghan und Harry via CBS

Rund 17,1 Millionen Zuschauer verfolgte das Interview mit Meghan und Harry via CBS. Foto: afp, PAUL ELLIS

Washington – Der US-Fernsehsender CBS hat für sein Interview mit Herzogin Meghan und Prinz Harry eine gute Quote eingefahren. Wie US-Medien am Montag übereinstimmend berichteten, kam die zweistündige Sendung mit TV-Moderatorin Oprah Winfrey auf durchschnittlich 17,1 Millionen Zuschauer.

Im ORF wurde das Gespräch am Montag um 13.50 Uhr und um 21.10 Uhr auf ORF 1 ausgestrahlt. Am Abend schauten im Schnitt 544.000 bei einem Marktanteil von 18 Prozent zu, am Nachmittag um 13.50 Uhr waren 223.000 Zuschauer (Marktanteil von 22 Prozent) dabei. (APA, red, 9.3.2021)