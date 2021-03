Derzeit noch fest in amerikanischen und chinesischen Händen: Die Vorreiterschaft bei Quantencomputern. Foto: Google

Die Europäische Union will ihre digitale Unabhängigkeit vorantreiben. Bis zum Ende der Dekade sollen die EU-Staaten weltweit ein Fünftel der modernsten Halbleiter produzieren, heißt es in einem Plan mit dem Namen "2030 Digital Compass", den Reuters am Montag einsehen konnte. Den ersten Quantencomputer strebt die EU demnach in fünf Jahren an.

Hoffnung auf Quantenrechner

Kommissions-Vizepräsidentin Margrethe Vestager und Industriekommissar Thierry Breton wollen das Vorhaben am Dienstag offiziell vorstellen. Dieses empfiehlt die Investition in Quantentechnologien, da sie als Hoffnungsträger bei der Entwicklung neuer Medikamente gelten und auch die Genomsequenzierung beschleunigen könnten.

Die Corona-Pandemie hat die Abhängigkeit der 27 EU-Länder von Schlüsseltechnologien offenbart, die sich in der Hand von chinesischen und amerikanischen Unternehmen befinden. Mit dem Plan will die EU ihre Wirtschaftsgrundlage stärken und die technologische Souveränität sichern. (APA, 9.3.2021)