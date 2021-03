Wie hat sich Ihr Leseverhalten verändert? Foto: getttyimages/istockfoto/Radovanovic96

Es könnte so schön sein. Das Tagewerk ist beendet, der Kaffee steht bereit, das Buch liegt schon beim Sofa. Man schlägt es auf, liest die erste Seite – und sofort beginnen die Gedanken abzudriften. Man blättert um und weiß schon nicht mehr so genau, was auf der vorigen Seite stand. Weitermachen – zwecklos. Und so wandert das Buch zurück ins Regal.

Auch wenn man von frühester Kindheit an begeisterte Leserin oder begeisterter Leser war und Bücher seit jeher stapelweise verschlang, muss das nicht für immer so weitergehen. Es kommt eben vor, dass man in Phasen gleitet, in denen es mehrere Wochen oder gar Monate her ist, dass man zuletzt ein Buch gern von der ersten bis zur letzten Seite gelesen hat. Das stimmt traurig, keine Frage. Doch wie kam es überhaupt so weit? Und wie kann man wieder an vergangene Lesefreuden anknüpfen?

Lesen Sie viel weniger als früher?

Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Und wie haben Sie Ihre Freude am Lesen und an Büchern wiedergefunden? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 11.3.2021)