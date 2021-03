Das Interview mit Meghan Markle und Prinz Harry sorgte für viel Diskussionsstoff. Foto: Harpo Productions/AP

Latenter Rassismus, elitäres Gehabe, mehr Sorge um das Bild in der Öffentlichkeit denn um Familienmitglieder: Die Einblicke, die Meghan Markle und Prinz Harry – beide haben sich von der britischen königlichen Familie abgekoppelt – bei einem Interview mit der bekannten US-Talkerin Oprah Winfrey in das Leben der "Royals" gaben, haben für einige Aufregung gesorgt.

Insbesondere dass man im Buckingham-Palast offenbar sehr besorgt war darüber, welche Hautfarbe Markles ungeborenes Kind Archie haben werde, und ihr Unterstützung beim Umgang mit ihrer psychischen Belastung verweigerte, ließ die Wogen hochgehen. Vor allem auf Twitter formierten sich zahlreiche Kritiker. Das Hashtag "#AbolishTheRoyals", eine Aufforderung zur Abschaffung der Monarchie, landete während und nach der Ausstrahlung des Gesprächs in den Trends in mehreren Ländern, darunter auch Großbritannien selbst.

Irische Schadenfreude

Rassismus sei das Fundament, auf dem der gesammelte Reichtum der Royals stehe, kritisierte eine Nutzerin etwa – auch ein Verweis auf die Kolonialgeschichte Großbritanniens. Er sei keine Anomalie. Das Königshaus sei auf dem "Rücken schwarzer und brauner Menschen" wohlhabend geworden. In diesem Bezug sorgte auch Prinz Harry selbst 2005 einmal für einen Eklat. Es gelangten Fotos an die Öffentlichkeit, die ihn als Teilnehmer einer Party in einer Uniform des Afrikakorps des Nazi-Generals Erwin Rommel zeigten. Ein Auftritt, für den er sich vielfach entschuldigte.

Interessiert wurden die Ereignisse natürlich bei den Nachbarn mitverfolgt. Speziell aus Irland und Schottland gab es auch die eine oder andere schadenfrohe Reaktion. Speziell in Irland, wo die Zeit der britischen Herrschaft in der Erinnerungskultur nach wie vor eine große Rolle spielt und bis heute nachwirkt.

Auch im deutschsprachigen Raum beschäftigte das Interview einige User. Auch hier kritisierten viele die koloniale Vergangenheit des Königreichs und machten sich für eine Abschaffung stark.

Hitzige Debatte im Morgen-TV

Im britischen Fernsehen war das Gespräch ebenso Thema Nummer eins. Für Zündstoff sorgte der konservative ITV-Moderator Piers Morgan, der sich in seiner Frühmorgen-Talkshow an den Forderungen zur Abschaffung der Monarchie störte – was den Twitter-Trend eher weiter befeuerte.

Zudem geriet er in eine hitzige Diskussion mit seiner schwarzen Berufskollegin Trisha Goddard, die ihm in deutlichen Worten erklärte, warum er kein Experte für Rassismus gegen dunkelhäutige Menschen sei. Ein Statement, das alsbald von vielen geteilt wurde.

Teil der Konversation war auch die Rolle der britischen Boulevardmedien. Als Antwort auf alle, die Meghan Markles Beschreibung des psychischen Drucks, dem sie ausgesetzt war, anzweifelten, lieferte ein Nutzer eine Sammlung von Titelseiten. Auf diesen wurde Markle etwa öffentlich dafür kritisiert, die Hände in die Taschen gesteckt zu haben, die Hand auf ihren Babybauch zu legen oder Avocados zu essen.

Kritik an den beiden Royals-Aussteigern kam oft von Usern, die sich dem rechten bzw. konservativen Lager zuordnen. Sie sehen in dem Interview vor allem eine Beschädigung des Königshauses als britischer Institution und bezichtigen das Paar der Undankbarkeit. (red, 9.3.2021)