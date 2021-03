Die Impfkampagne zeigt erste Wirkungen: Trotz deutlicher Zunahme der Neuinfektionen in Wien gibt es in Alten- und Pflegeheimen kaum neue Fälle

In den Wiener Alten- und Pflegeheimen ist die Zahl der aktiv erkrankten Bewohner in nur eineinhalb Monaten von 437 auf 39 zurückgegangen. Foto: imago images/Karina Hessland

Wien – Die Impfkampagne sowie die Schutzvorkehrungen in den Alten- und Pflegeheimen machen sich deutlich bemerkbar. Während in Wien zuletzt ein signifikanter Anstieg bei den Corona-Neuinfektionen festzustellen war, gibt es diese Entwicklung derzeit in den Heimen nicht. Das belegen Zahlen aus dem Gesundheitsressort der Stadt Wien, die dem STANDARD vorliegen.

So waren am 23. Jänner noch 437 Bewohnerinnen und Bewohner von Wiens Alten- und Pflegeheimen (APH) aktiv an Covid-19 erkrankt. Am Montag (8. März) gab es nur noch 39 aktive Fälle. Das ist ein Rückgang um mehr als 91 Prozent in nur eineinhalb Monaten. Die Durchimpfungsrate bei den Bewohnern beträgt laut Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) rund 95 Prozent. Es fehlen nur noch wenige Zweitstiche; bis Mitte März soll in den Wiener APHs die Impfkampagne abgeschlossen sein.

Auch bei den aktiv infizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist eine deutliche Abnahme festzustellen. Am 23. Jänner gab es 158 aktive Fälle, am Montag waren es nur noch 42. In beiden Bereichen konnte auch in den letzten Tagen und Wochen im Sieben-Tage-Schnitt tendenziell ein weiterer Rückgang registriert werden.

Dieser Trend hebt sich deutlich von der allgemeinen Fallzahlentwicklung in Wien ab: So nahm die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner seit etwa Anfang Februar von einem Wert unter 100 zuletzt wieder auf eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 220 zu. Das lässt den Schluss zu, dass Impfungen und Schutzvorkehrungen wirken – und sich gleichzeitig auch positiv auf die Todesfallstatistik in den Alten- und Pflegeheimen auswirken.

Lockerung von Besuchsregeln in Heimen in Kürze

Katharina Reich, Generaldirektorin für die Öffentliche Gesundheit im Gesundheitsministerium, nahm am Dienstag auf die Impferfolge in den Alten- und Pflegeheimen in Österreich Bezug und stellte in Aussicht, dass deswegen in Kürze auch etwas lockerere Besuchsregeln möglich seien. Diese forderte bereits Wiens Gesundheitsstadtrat Hacker im STANDARD-Interview.

Laut Dashboard des Gesundheitsministeriums wurden bisher 830.000 Impfungen in Österreich verabreicht. 582.407 Menschen, das sind 7,5 Prozent der impfbaren Bevölkerung über 16 Jahren, haben eine erste Dosis erhalten. Knapp 250.000 Personen bekamen zwei Stiche und gelten als immunisiert.

Von einer Entspannung durch die Impfung bei den älteren Personengruppen kann in Österreich außerhalb von Alten- und Pflegeheimen aber noch keine Rede sein: So erhielt im Alterssegment "85 plus" erst knapp die Hälfte zumindest die erste Impfung. Vollimmunisiert sind hier nur 14 Prozent der Männer und 19 Prozent der Frauen.

Im Altersbereich zwischen 75 und 85 Jahren erhielten erst rund 18 Prozent der impfbaren Personen einen Erststich. Bei der Vollimmunisierung ist man bei den 75- bis 85-Jährigen erst bei knapp sechs Prozent unterwegs. (David Krutzler, 10.3.2021)