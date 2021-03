Ob das mein Beitrag zum Frauentag werde, fragte eine Freundin. Und meinte das, betonte sie, "absolut positiv". Weil sie Naddy Mayer kennt und so sieht wie ich: als Vorbild.

Hätte ich schneller geschaltet, hätte ich Punkte gesammelt. Aber ich war zu langsam. "Nö, wieso? Ich schreib über sie, weil ich super finde, was sie tut und wie sie es tut – und weil sie das jetzt fünf Jahre durchzieht." Dass der Beitrag über Naddy im zeitlichen Nahbereich zum Frauentag online gehen würde, heiße genau gar nichts. Fünf Minuten danach erkannte ich: vielleicht, vermutlich ja doch. Denn dass es auffällt, wenn hier eine Frau in der Auslage steht, wenn jemand dahinter strategische Absicht zu erkennen vermeint, bedeutet das: Es ist nicht selbstverständlich. Frauen kommen also auch hier zu selten in tragenden Rollen vor. Botschaft angekommen.