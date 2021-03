Flatbox von Müller Small Living

Kompakter geht es kaum. Mithilfe einer Keilleiste kann die Flatbox in beliebiger Höhe an der Wand montiert werden. Der extrem flache Sekretär ist etwas für Heimarbeiter, die nach getaner Arbeit keinerlei Spuren hinterlassen möchten. Sie können den Tisch flach an die Wand klappen und so – ra-ru-rix – eine Menge Platz in den eigenen vier Wänden sparen. Die Box wird in zwei Technikvarianten angeboten: entweder mit Unterbauleuchte, fest eingebauten LEDs und integrierter Steckdose; oder mit LED-Leuchte, Soft-Touch-Schalter und integrierter Steckdose sowie zwei USB-Dosen, die jeweils im Inneren der flachen Kiste untergebracht sind. Ab 698 Euro

www.muellermoebel.de





Pure Mini G2 von Mawa Design

Gute Beleuchtung gehört unbedingt zum Arbeitsplatz, auch im Homeoffice. Schreibtischleuchten sollten einen dreh- und schwenkbaren Leuchtenkopf haben, der helles Licht in die richtige Richtung lenkt. So wie die energiesparsame, dimmbare LED-Leuchte Pure Mini G2, die innovative Lichttechnik mit klarem Design verbindet. Dank eines breiten Abstrahlwinkels leuchtet sie einen weiten Bereich der Arbeitsfläche gleichmäßig aus. Der von einem breiten Aluminiumring umgebene Leuchtenkopf bleibt auch nach stundenlangem Einsatz noch kühl und lässt sich einfach justieren. Im Leuchtenstab der Pure Mini G2 befindet sich ein Tastschalter mit Memoryfunktion zum Speichern angenehmer Lichteinstellungen. Circa 360 Euro

www.mawa-design.de





Floater von COR

Mit ihrem modularen Möbelsystem Floater hat die französische Designerin Pauline Deltours komfortable Sofas und Fauteuils für konzentriertes mobiles Arbeiten geschaffen. Neu ist ein dazupassendes Schreibtischmodul, das von einer gepolsterten Abschirmung umgeben ist, die mehr Ruhe und Privatsphäre ins Homeoffice bringt. In der höheren Variante wird ein Regalelement eingepasst, das auf Wunsch auch mit indirekter Beleuchtung ausgestattet werden kann. Die Tischplatte von Floater gibt es furniert, aus pulverbeschichtetem MDF oder als HPL-Platte. Darunter bietet eine schwenkbare Schublade Platz für allerlei Kleinkram. Zwei Steckdosen versorgen den Tisch mit Strom. Ab 2637 Euro

www.cor.de





Filigno Sekretär von Team7

Elegant, mit digitalen Features: Der Filigno Sekretär von Team7 ist ein von Naturholzplatten ummanteltes Kastenmöbel, das auf einem mattschwarzen Metallgestell ruht. Seine Tischplatte lässt sich ausziehen, sodass man beim Arbeiten bequem daran sitzen kann. Darunter befinden sich unter anderem ein USB-Anschluss, Steckdosen und eine kabellose Ladestation für Mobiltelefone. Werden doch einmal Stromkabel benötigt, sorgt der integrierte Auslass für eine im Innenraum verborgene Verkabelung, die die ruhige Linienführung des Möbels nicht stört. Der smarte Sekretär passt zu vielen Einrichtungsstilen, er kommt aber auch gut mit anderen Mitgliedern der Filigno-Familie. Ab 2479 Euro

www.team7-home.com





Leadchair Managment Soft von Walter Knoll

Auch ein Schreibtischstuhl fürs Homeoffice sollte mit dem Interior Design des Raumes harmonieren, in dem er steht. Walter Knoll stellt mit seinem Leadchair Management Soft einen Drehstuhl mit Synchronmechanik für dynamisches Sitzen vor, der besonders weich gepolstert ist. Seine wohnlich wirkende Gestaltung stammt vom Wiener Designbüro Eoos und kann durch eine große Palette an Stoffen auf die Inneneinrichtung einer jeden Stube abgestimmt werden. Durch die Synchronmechanik wird die Wirbelsäule bei jeder Bewegung von der Rückenlehne abgestützt, dies ermöglicht komfortables Sitzen während des ganzen Arbeitstags im Homeoffice. 1770 Euro (wie abgebildet)

www.walterknoll.de

(Heike Edelmann, RONDO, 26.3.2021)